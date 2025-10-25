広島・新井貴浩監督（48）がドラフト会議から一夜明けた24日午前、ドラフト1位指名した仙台大・平川蓮外野手（21）に宮城県柴田町の同大学で、午後には同2位の亜大・斉藤汰直投手（21）に神宮球場で、それぞれ指名あいさつした。平川には来春キャンプの1軍スタートを明言。日本球界では希少な、本塁打を打てるスイッチヒッターとして「大きく育てたい。可能性は無限大」と力を込めた。

運命のドラフト会議から一夜明け。新井監督は早朝から精力的に動き回った。新幹線で仙台へ入り、1位指名した仙台大・平川へのあいさつを終えると、とんぼ返りで午後には神宮球場へ。このうち平川には、鷹の主砲の名前を改めて挙げながら期待感を示した。

「体が大きいのに足が速いし、肩も凄く強い。ボールを遠くへ飛ばせる才能も持っている。柳田選手（ソフトバンク）とイメージが重なる。彼のように打って走って守って一発も打てる、スケールの大きい選手だと思う」

身長1メートル87、体重93キロの大型スイッチヒッター。広島には両打ちの選手が活躍した歴史がある。33試合連続安打の日本記録を持つ高橋慶彦、ベストナイン3度の山崎隆造、2度首位打者に輝いた正田耕三。いずれもヒットメーカーで、平川とはタイプが異なる。

「右でも左でもホームランが打てる。左右両方で長打を打てる選手は、プロ野球の歴史を振り返っても、そうはいないんじゃないかな。無限の可能性を秘めているから」

21歳のポテンシャルにほれ込む指揮官。舌を巻いた具体例も披露した。厳しい内角直球に詰まりながら右翼へ本塁打した打撃。映像で確認し「これって先天的なもので教えてもなかなかできない。パワーとスピード、技術がないとできない」と話し、こう強調する。

「大きく育ってもらいたいし、大きく育てたい。まずはスピード感に慣れることが大事。ここまで楽しみな選手はなかなかいない」

平川はいささか緊張していた。新井監督との初対面。「1年目から1軍でガンガンやってもらいたい」と声をかけられ、思いを新たにした。

自身のSNSに届いた、約500通ものお祝いメッセージにも意を強くする。「監督さんが来られて実感がわきました。（メッセージには）応援してくれていると感じるし、その期待に応えたい。まだまだ体が細いですし、スピードもパワーも上げていかないといけない。この球団で頑張りたい」。大学入学時に78キロだった体重は、日々のウエートトレーニングで93キロに増えた。まだまだ伸びる逸材。1軍での大暴れが楽しみだ。 （江尾 卓也）