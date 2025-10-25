ピアジェ×アンディ・ウォーホル「コラージュ」ウォッチ登場！芸術と時の融合

ピアジェがアンディ・ウォーホル美術財団とのコラボレーション第2弾として、ウォーホルの代表作「コラージュ」に着想を得た限定ウォッチを発表。12,320,000円（税込/予価）のラグジュアリーな1本は、18Kイエローゴールドケースと色彩豊かなマルケトリ技法による文字盤が特徴です。世界でわずか50本しか存在しないこのモデルは、アートと時計製造の頂点が出会う、まさに“身につける芸術作品”といえます♡

アンディ・ウォーホルの芸術を腕に宿す



アンディ・ウォーホルの創造性を映すピアジェの新作「コラージュ」リミテッドエディション。

1986年の自画像ポラロイド作品から着想を得たデザインです。

4種類のオーナメンタルストーン（ブラックオニキス、イエローサーペンティン、ピンクオパール、グリーンクリソプレーズ）を組み合わせたマルケトリ仕上げの文字盤が美しい。

45mmの18Kイエローゴールドケースと深いグリーンレザーストラップが調和し、芸術性とクラフツマンシップの極致を体現。

限定50本の希少性も相まって、まるでアートピースを手にするような高揚感を味わえます。

色彩の魔術と精密技術が織りなす「時」



ピアジェの新作ウォッチは、マルケトリ技法を駆使して色石を緻密にカット・配置。文字盤の立体感が、ウォーホル特有の“ポップな混沌”を見事に表現しています。

内部には自社製ムーブメント「501P1」を搭載し、40時間のパワーリザーブを誇る高精度設計。

ケースバックにはウォーホルの自画像、ピアジェロゴ、そしてウォーホルのサインがエングレービングされ、アートとしても時計としても完成された逸品です。

価格は12,320,000円（税込/予価）。見るたびに時とアートの融合を感じられます。

ピアジェが紡ぐ“アートと時の物語”



1874年創業のピアジェは、常に創造性と美学を追求してきたメゾン。薄型ムーブメント「アルティプラノ」をはじめ、芸術的なデザインとクラフトの融合を大切にしてきました。

今回のアンディ・ウォーホルとのコラボレーションは、ピアジェの“創造する勇気”を象徴するプロジェクト。

芸術がもつ色彩の力、時計がもつ時間の流れ、その両方を感じさせる特別なコレクションとなっています。

永遠のアートを、腕にまとうという贅沢



ピアジェ×アンディ・ウォーホル「コラージュ」リミテッドエディションは、時を超えた美の象徴。12,320,000円（税込/予価）の価値は、芸術と技術の融合にこそ宿っています。

見る角度によって異なる輝きを放つ文字盤は、ウォーホルの自由な精神を映し出しながら、ピアジェのクラフツマンシップを物語ります。

限定50本という希少なこの時計は、まさに「身につけるアート」。あなたの手元に、永遠の創造を刻んでみて♡