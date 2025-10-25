食欲の秋に出番が増える「調理家電」ですが、使い方を誤ると火災につながる恐れがあります。NITE(ナイト)=製品評価技術基盤機構が実験映像を公開し、注意を呼びかけています。

■焼き芋を電子レンジで…ちょっと待った！





「焼き芋」を作るために、芋をアルミに包んで電子レンジで温め始めます。すると火花が出て、その後に出火しました。

火を使わない調理家電なのに、どうして火災になったのでしょうか。





NITEによりますと、2024年までの5年間に発生した調理家電事故515件のうち、実に75％が「火災」でした。中には、死亡事故となったケースも3件あります。

もっとも多いのが、焼き芋のケースのような電子レンジの事故です。レンジ加熱は、電磁波で食品を内側から温めますが、アルミなどの金属類は表面でスパークして出火につながることがあり、お菓子のアルミ袋やパンの袋の針金なども要注意です。

■IHコンロにも注意！





電子レンジの次に火災が多いのがIHコンロで、ヒーターの上に置いていたタオルが燃えたり…。

「揚げ物モード」がないヒーターで揚げ物を調理して、油が発火したりするケースもあります。

事故を防ぐためには、下記のことに気を付けてください。

・電子レンジではアルミなどの金属類は温めない

・IHコンロのトッププレートの上には、調理器具以外のものを置かない