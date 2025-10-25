残り２試合でグループB首位を狙うキュラソー代表。(C)Getty Images

　人口わずか18万5000人、面積は種子島とほぼ同じ444平方キロメートルのオランダ領キュラソーが初めてワールドカップに出場するかもしれない。

　残り２試合となった2026年の北中米・カリブ海予選では、グループBで首位ジャマイカに１ポイント差の２位。３位のトリニダード・トバゴには勝点３差をつけている。

　グループ１位になれば、本大会出場決定で、２位でも３チーム中、成績上位の２か国は大陸間プレーオフに進める。簡単ではないが、悲願達成の可能性は十分にある。
 
　海外の大手スポーツメディア『The Athletic』も、W杯出場の可能性に注目。「選手の中にはエールディビジ（オランダ１部）のクラブに所属する選手もおり、３位のトリニダード・トバゴに勝点３差をつけていることから、少なくともプレーオフ進出には自信を持っているだろう」と報じている。

　残り２試合で首位に浮上できるか。最終節には、ホームでは２−０で快勝したジャマイカとのアウェー決戦が待ち受けている。

