面積は種子島とほぼ同じ、わずか人口18.5万人の島国がW杯初出場に現実味！海外大手メディアも注目「少なくともPOには進出」「オランダ１部の選手も…」
人口わずか18万5000人、面積は種子島とほぼ同じ444平方キロメートルのオランダ領キュラソーが初めてワールドカップに出場するかもしれない。
残り２試合となった2026年の北中米・カリブ海予選では、グループBで首位ジャマイカに１ポイント差の２位。３位のトリニダード・トバゴには勝点３差をつけている。
グループ１位になれば、本大会出場決定で、２位でも３チーム中、成績上位の２か国は大陸間プレーオフに進める。簡単ではないが、悲願達成の可能性は十分にある。
海外の大手スポーツメディア『The Athletic』も、W杯出場の可能性に注目。「選手の中にはエールディビジ（オランダ１部）のクラブに所属する選手もおり、３位のトリニダード・トバゴに勝点３差をつけていることから、少なくともプレーオフ進出には自信を持っているだろう」と報じている。
残り２試合で首位に浮上できるか。最終節には、ホームでは２−０で快勝したジャマイカとのアウェー決戦が待ち受けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
残り２試合となった2026年の北中米・カリブ海予選では、グループBで首位ジャマイカに１ポイント差の２位。３位のトリニダード・トバゴには勝点３差をつけている。
グループ１位になれば、本大会出場決定で、２位でも３チーム中、成績上位の２か国は大陸間プレーオフに進める。簡単ではないが、悲願達成の可能性は十分にある。
海外の大手スポーツメディア『The Athletic』も、W杯出場の可能性に注目。「選手の中にはエールディビジ（オランダ１部）のクラブに所属する選手もおり、３位のトリニダード・トバゴに勝点３差をつけていることから、少なくともプレーオフ進出には自信を持っているだろう」と報じている。
残り２試合で首位に浮上できるか。最終節には、ホームでは２−０で快勝したジャマイカとのアウェー決戦が待ち受けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？