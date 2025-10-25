写真左から届け出順に、栗原絵里子氏、松尾崇氏、梅沢保雄氏、広瀬浩一氏

任期満了に伴う神奈川県鎌倉市長選は２６日、投開票される。立候補しているのは届け出順にいずれも無所属で、新人で元市議の栗原絵里子氏（５６）と現職で５期目を目指す松尾崇氏（５２）、新人で造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）、新人で電機メーカー社員の広瀬浩一氏（６１）の４人。４期１６年の松尾市政への評価や市役所移転問題、深刻化するオーバーツーリズム問題などを巡って議論が交わされている。

市政初の女性市長を狙う栗原氏は老朽化したインフラ再整備を優先して行政計画を見直し、市民参加型のまちづくりを目指す。庁舎移転問題は住民投票を実施して移転の是非を決める。

松尾氏は財政健全化や共生社会の取り組みなどの実績を強調。観光税や宿泊税の導入や新たなアリーナの整備のほか、深沢地区に分庁舎を整備し市役所機能の２拠点体制を掲げる。

梅沢氏は森林整備に向けた独自の基金創設や観光客に負担金を課すオーバーツーリズム対策を掲げる。庁舎移転の必要性は認めながらも現行計画の一時中断を訴えている。

広瀬氏は市長や市議の報酬ゼロ、市職員の給与削減による行財政改革を進め、インバウンド（訪日客）の積極的な受け入れも掲げる。庁舎移転は現行計画の白紙撤回を主張する。

期日前投票は２５日まで、市役所と市内４カ所の行政センターで午前８時半〜午後８時に受け付ける。

１８日現在の有権者数は１４万９９０５人（男６万９９０６人、女７万９９９９人）。