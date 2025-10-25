©ABCテレビ

Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。10月25日（土）は青森県の旅をお届けする。

青森県でお手伝い中のAぇ! group。地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から「ピカッと！世界を照らすつるっこ集団」というカードを引く。

メンバーがやって来たのは鶴田町。旅館の大広間に向かうと、鶴田町で活動する「ツル多はげます会」の皆さんが迎えてくれる。「ハゲ頭を活用し、人々に笑顔になってもらうことで世の中を明るくしたい」と活動する集団で、そのユニークな活躍ぶりは海外メディアに取り上げられるほど。そんなツルツル集団の会長から、「ええおでこしとる。将来有望！」と太鼓判を押されたのは…！？

30年間、３種類のゲームだけで活動してきた「ツル多はげます会」。ジェルシートを使う「ハゲピタ」と、吸盤をつけて引っ張り合う「吸盤相撲」、頭だけを見せて誰の頭かを当てるゲームの３つだが、現在、新ゲームを模索中だという。「考案した新ゲームを見て欲しい」とお願いされたメンバー。そこで、新ゲームをAぇ! groupが体験し、審査する。

１つ目のゲームは「ツルツル頭でグッラグラタワー」。ツルツルの頭の上に缶をひとつずつ積み上げ、崩した人が負けというルール。タワーを崩した人にはつるっこ集団ならではのご褒美が待っている。まるで罰ゲームのようなご褒美にメンバーたちは後ずさり！？

２つ目のゲームは「箱のハゲは誰じゃろな？」。挑戦者は目隠しをした状態で３人の頭をさわり、覚えた感触を頼りに、箱の中に入っているのが誰かを当てるゲーム。末澤誠也と佐野晶哉が挑戦するが、まずは３人のツルツル具合を手に覚えさせる。「人工芝」「いいとこの細い犬の毛」「蒸したての豚まんの紙」と、それぞれの感触を確認すると、「質感が全然違う！」と自信満々の末澤と佐野。箱の中に手を入れ、頭をさわった末澤は「俺の推しハゲ」と愛おしそう！？

最後のゲームは「ゆらりゆらゆらハゲ玉入れ」。メンバーが２チームに分かれ、吸盤で頭につけたカゴに玉を入れるが、ゆらゆらと揺れるカゴに翻弄される！？

ABCテレビ「あっちこっちAぇ!」は、毎週土曜 深夜０時25分放送。