銀二郎（寛一郎）が退場し、錦織（吉沢亮）がイン。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第4週「「フタリ、クラス、シマスカ？」（演出：松岡一史）はヘブン（トミー・バストウ）登場までの前哨戦と思っていいだろう。

視聴者は松野家に婿入りした銀二郎にすっかり感情移入し、このままトキ（髙石あかり）と仲睦まじく夫婦生活を送ってほしいと願うようになっていた人も少なくないだろう。それだけ銀二郎にひとつも悪いところがなく、ひたすら純粋無垢に描かれていたからだ。

いわゆる銀二郎は従来のヒロインのようであった。だが、『ばけばけ』の世界では銀二郎のような人は、言葉は悪いが不要なようで。この世界はノイズにまみれ、清と濁とが区別なく混ざった場所であり、むしろダメなところや困ったところを持っている人のほうが重要視される。ただ、銀二郎も膨大な借金のために働き続けることを拒否して逃亡を選んだ点においては、愛する人のために最後まで忍耐する、滅私の心をもった完璧なヒロインではなかったかもしれない。

逃げた銀二郎をトキが追う。女性が遊郭で働いていて足抜けした場合、連れ戻されてまた働かされる。松野家の借金返済要員として婿になった銀二郎にはかような遊女の悲劇が重なって見える。もちろんそれなりにトキと銀二郎はほのぼのと好意を抱いていたようではあった。銀二郎が置き手紙を残して消えたとき、トキのセリフはこうだった。

「私のせいだ せっかく来てくれたのに 甘えちゃった ずっと一緒だと思って」（第16話）。ここには最大限の銀二郎への反省があると感じる。だが、たとえそうだとしても好きな人がいなくなったショックというより、大事な働き手に気遣いがなかったという経営者のような心情が見てとれるのではないか。傅（堤真一）のようにたまにはカステラを振る舞ったりしないといけなかったのだ。飴と鞭の大切さ。

東京に出て来たトキは錦織に出会う。銀二郎は彼の下宿に一緒に住んでいた。「大盤石」と呼ばれるほどの松江随一の秀才である錦織が、銀二郎からヘブンにバトンタッチする間を埋めてくれる。そう思うのは、彼が銀二郎に勝るとも劣らない純粋無垢というか高潔な人物に見えるからだ。文机に向かって座っているとき（第18話）の微動だにしない姿勢のまっすぐさ。彼はトキと銀二郎の事情を察し、ふたりの幸せを願う。「東京はやり直せる場所だ」と、自分にとってもそうだったと言うのだ。

ところがそんな錦織の何気ない言葉が、逆にトキと銀二郎を引き離すことになろうとは、まったく運命とは残酷なものである。

トキと銀二郎が東京で、家制度から解き放たれ、ようやく個人として向き合ったと思ったのも束の間、ある日、トキが得意の怪談がたりをしようとすると、錦織が怪談は古くさいと否定する。いまは西洋文化を取り入れる時代だと言うのだ。

錦織の考えが釈然としないトキに、西洋文化を知ってもらおうと、錦織の友人で帝大生の根岸（北野秀気）が西洋風ブレックファーストを用意する。そこで出たのが牛乳で、飲むと鼻の下に白ひげが生えたようになった。牛乳がトキにかかった東京の魔法が解いてしまう。

以前、松野家の人たちと牛乳を飲んで白ひげが生えて笑いあった日を思い出して、トキは泣く。このときの、髙石あかりは、抑えようにも抑えられないこみあげてくる感情を鮮やかに演じていた。ただシンプルに「泣く」ではなく「泣く」のなかにたくさんの複雑な感情が織り込まれていた。

こうしてトキは松江に戻ることになる。本当は銀二郎にも一緒に帰ってほしかったが、彼は帰れないと言う。ここで、銀二郎は鉄壁の純粋無垢な“理想のヒロイン”にはなりきれない、やっぱりふつうの人間だったことになる。愛する人が困窮するのを助けて自己犠牲を選択せず、自分を選ぶのだ。

この悲しい別れ（第20話）に銀二郎ファンは激しく落胆するのだが、第16話ですでにふたりの運命は暗示されていた。

借金まみれの生活に疲れきった銀二郎は「どこか遠い町で暮らしませんか。誰も知らん町でふたりきりで」とトキを誘う。だがそのときの彼女はどこか上の空な反応をする。東京で流行っている「怪談牡丹燈籠」に興味はあるが、それはあくまで遊興としての東京行きの興味であり、家を出ることを本気で思っていないように感じる。この時点でやはりトキにとっての銀二郎は家の存続要員なのだ。さらにいえば、トキすら、家の存続要員であり、勘右衛門（小日向文世）はトキを諦め、養子をもらおうと考えはじめる。

だが東京に出てきたことでトキのお家第一の気持ちは逆に強固になる。『ばけばけ』の面白さは、銀二郎とトキの役割が男女逆転しているように見えることに加え、お家第一の精神を徹底していることだ。

従来の物語だと、主人公はこの旧来の考えを否定する存在になるが、トキは決して家を捨てない。

どんなに貧しくて、どんなに困った人たちでも、家族という鎖を断ち切ろうとはしない。この鎖をつないだままで生きていこうとする。なぜいま家族制度への回帰なのか。そうすることで逆説的に個人の尊さを再認識できるのではないか。勘右衛門がトキを諦めたのは、武士の時代から家の掟よりもトキの幸せを優先しようと考えたからだろう。そう思うのは画期的なことだ。しかも、さっさと諦めるのではなく、トキに想いを残している。これはもはや制度を超えた愛情であろう。トキはトキで、銀二郎よりも松野家の家族を愛して離れられない。制度に縛られて泣く泣くではなく、自ら家族と共に生きることを選ぶのだ。制度に沿って生きながら、そこからどうしようもなくはみ出してしまう制御しきれない人間の心情を『ばけばけ』は描く。それは錦織が古いと断じた、目に見えないものに目を向けた怪談にも合い通じるものだ。（文＝木俣冬）