楽天から1位指名を受けた花園大の藤原が、京都市内の同校で三木監督らから指名あいさつを受け「（1位で）それなりの責任もあると思いますし、期待もしていただいている。その期待に応えられるだけの結果を残したい」と力を込めた。

三重県伊賀市出身。高校は滋賀県甲賀市の水口（みなくち）に通った。日本二大忍者の里である伊賀と甲賀で生まれ育った21歳。最速156キロの直球が最大の武器だが、スライダーは手裏剣のごとく鮮やかな軌道を描き、高2まで遊撃が本職だったため、フィールディングも巧みで忍者のような身のこなしを見せる。京滋大学リーグでは45試合で通算305奪三振。「三振を取れるタイプと言われるんですけど、こだわりはなく、結果が三振だっただけ」とスケールの大きさも感じさせる。

滋賀の公立高校から地方大学に進んだ経歴や背格好などから、最多奪三振5度を誇る則本2世の呼び声も高いが、三木監督は「唯一無二の投手になってほしい」と期待。藤原も「誰かみたいになるのではなく、人から憧れられるような投手になりたい」と高らかに宣言した。（花里 雄太）