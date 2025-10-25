謎のホラー作家、雨穴（うけつ）氏のミステリー小説「変な絵」（双葉社）が世界35カ国語で翻訳出版されることになり、黒柳徹子の大ベストセラー「窓ぎわのトットちゃん」（1981年）に並ぶことが24日、分かった。今年1月に米英で同時発売され、人気が世界中に広がっていた。31日発売の新作「変な地図」も早くも7カ国語に翻訳されることが決まった。

双葉社によると、これまで29カ国語に翻訳されていたが、今月に入ってモロッコ、モンゴル、セルビアなど6カ国での出版が新たに決定。世界的ベストセラーの「窓ぎわ…」と同じ35カ国語に翻訳されることになった。5大陸、36の国と地域で出版を予定している。

「変な絵」は9枚の奇妙な絵がストーリーと絡み合っていくミステリーで、初版は2022年10月。約11万字の長編だが、作中には雨穴氏が自作したイラストや時系列を整理した表が随所に掲載され、読書慣れしていない人でも読みやすいのが特長。小学校の図書室にも置かれるなど子供たちにも人気で、昨年10月に100万部を突破した。

初めて外国語訳されたのは韓国で、23年7月に出版された。その後、アジアで人気を集め、今年1月に米英で同時発売されると欧州、南米へと広がった。32カ国語に翻訳されている米人気小説「ミステリー・パズルMURDLE」の作者G・T・カーバー氏が「一見つながりのない物語が複雑な結び目となり、それを雨穴が見事に解きほぐしていく」とコメントするなど、各国の小説家に絶賛されている。5月にはドイツの公共ラジオ局が選出する「最優秀犯罪小説」の1位に輝いた。発行部数は累計で200万部を突破している。

絵が絡む珍しい作風は「スケッチ漫画小説」や「スケッチパズル小説」と言われる。双葉社の渡辺拓滋編集局次長は「小説と絵とが一つの作品となる“スケッチミステリー”という作風を確立できたことが、普段、本を読まない子供から若者、大人まで幅広く読んでいただけたのだと思います」としている。

31日発売の新作「変な地図」も早くも7カ国語での翻訳出版が決まった。世界的な出版不況下で“雨穴旋風”が巻き起こっている。

≪新作発売前から超人気≫新作「変な地図」は小説と200枚以上の地図や図版で読み解いていく“マップ・ミステリー”だ。さらに小説の謎を読み解くために雨穴氏が描き下ろした32センチの「特大考察マップ」も収められている。

発売日の31日を前に、初版20万部に加えて5万部の重版も決定。異例の累計25万部でのスタートとなり、Amazonなどの通販サイトでもランキング1位を獲得する人気ぶりだ。31日には、Amazonで「第1章」を丸ごと収録した「無料お試し版」の配信も開始となる。

これまで小説に音楽や動画を掛け合わせて新たなジャンルを開拓してきた雨穴氏。今作でも新境地を見せてくれそうだ。

◇雨穴（うけつ） 本名や素顔だけでなく地声も非公開の覆面作家。2018年からウェブメディア「オモコロ」で活動。ユーチューバーとしても活躍中でYouTubeのチャンネル登録者数は170万人超。総再生回数は2億回を突破している。