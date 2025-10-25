強心臓の直談判だ。ロッテからドラフト1位指名を受けた健大高崎の最速158キロ右腕・石垣元気投手（18）が24日、群馬県高崎市内の同校でサブロー新監督（49）らから指名あいさつを受けた。席上で背番号17が欲しいと直接希望。昨季まで在籍したドジャース・佐々木朗希投手（23）がつけていた背番号での将来的な“朗希超え”も誓った。

初対面の指揮官にも物おじしなかった。18歳が、いきなりのド直球。約15分のサブロー新監督らとの会談を終えると「背番号の話があって…佐々木朗希投手の17番を希望しました」と明かした。

ストレートに自身の思いを伝えてきた右腕にサブロー監督は感心。「強心臓というか。緊張すると、あまりしゃべられないじゃないですか。でも、結構ズバズバしゃべっていたので、これは強いなと。どの位置で投げても多分いけるんだろうなっていうところは今日分かりました」とさらに期待を膨らませた。その上で背番号17については「僕はいいと思います。良い番号を選ぶなと。さらに上に行こうって言葉も聞きましたし、ふさわしいと思います」と笑顔。球団側も本人の思いを尊重して前向きに進める方針となった。

将来的なメジャー挑戦を夢見る石垣にとって、ロッテからドジャースに移籍し、ワールドシリーズを戦う佐々木は憧れで、目標とする存在。「まだまだ雲の上の存在」としつつ「最終目標は170キロ出したい。最多勝を獲りたい」と佐々木も成せなかった目標をかかげるなど、強気な言葉を連発した。

球団にとっても19年に指名した佐々木以来6年ぶりの高校生投手の1位指名。指揮官は「ケガされるのが一番困るので、ケガをしない体づくり、それから登板間隔を空けながらとかね。アナリスト、ピッチングスタッフ、トレーナーを含めプランを作ってもらって、それで考えようと思ってます」とじっくりと成長を見守りながら起用していくことを強調した。

オリックスとの競合の末にクジを引き当てた指揮官と対面し「実感が湧いてきた」と言った石垣。「長く活躍してチームを優勝に導けるような投手になりたい。世界でも戦っていける投手になりたい」と「令和の怪物」を超えていく覚悟はできている。（大内 辰祐）

≪球界の主な背番号17≫

☆秋山登（大洋） 1年目の56年に25勝で新人王。9年連続2桁勝利、60年にMVP、最優秀防御率など日本一に導く。通算193勝。

☆松岡弘（ヤクルト） 67年ドラフト5位で入団。78年に沢村賞に輝き球団初のリーグV＆日本一に貢献。80年に最優秀防御率。通算191勝。

☆山田久志（阪急） 68年ドラフト1位。投手では最多の3度のMVPに加え、最高勝率4度は歴代最多タイ。通算284勝。

☆大谷翔平（ドジャース） 日本ハム時代は16だったが、エンゼルスに移籍した18年から着用。ベーブ・ルース以来の本格的な二刀流選手として、3度のMVPや本塁打王2度。日米通算328本塁打、81勝。

☆佐々木朗希（ドジャース） ロッテ時代に背負う。大谷と並ぶ最速165キロの令和の怪物。22年に史上最年少での完全試合、最多タイ記録の1試合19奪三振達成。ちなみにNPBの完全試合達成者16人中、背番号17は最多の4人（達成時）。

≪サブロー監督から「克己」文字入りクジ≫サブロー監督は「交渉権確定」の文字が記されたクジ用紙に、自身の座右の銘である「克己」の文字を添えて石垣に贈った。「僕は現役時代、自分に甘かったので。中学の時の担任に頂いた言葉なんですけども。とにかく己に克（か）たないとうまくならない、競争にも勝てないと、その言葉を書かせていただきました」と話した。