阪神からドラフト１位指名された立石正広内野手（２１）＝創価大＝が２４日、都内の同校で竹内球団副本部長、東編成ディレクター、畑山統括スカウト、吉野担当スカウトから指名あいさつを受けた。以下、立石の主な一問一答。

−指名あいさつを受けて。

「大学の残りの試合もありますし、そこが終わってから、これからだなっていう気持ちになると思います」

−自身の周囲の反応は。

「今までないほどにメッセージをいただいたので、いろんな方が支えてくれてるなと」

−球団からはどのような話があったのか。

「どう自分を評価してくださったのかを聞くことができて、自信にもつながりましたし、これからのイメージがつきやすくなりました」

−プロ野球のスタートをどうイメージするか。

「華やかな場所ではありますが、もちろん厳しさだったり、難しい部分も出てくると思う。まずは１軍出場を目指して頑張りたい」

−関西のイメージは。

「祖父母が兵庫に住んでいて、明石焼が一番おいしいイメージがあります」

−関西で行きたい場所は。

「阪神が優勝が決まりそうな時に盛り上がってる場所。梅田っていうんでしたっけ？そういう場所に行ってみたい」