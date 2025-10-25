阪神ドラ１立石「祖父母が兵庫に」「明石焼きが一番おいしい」【一問一答】
阪神からドラフト１位指名された立石正広内野手（２１）＝創価大＝が２４日、都内の同校で竹内球団副本部長、東編成ディレクター、畑山統括スカウト、吉野担当スカウトから指名あいさつを受けた。以下、立石の主な一問一答。
−指名あいさつを受けて。
「大学の残りの試合もありますし、そこが終わってから、これからだなっていう気持ちになると思います」
−自身の周囲の反応は。
「今までないほどにメッセージをいただいたので、いろんな方が支えてくれてるなと」
−球団からはどのような話があったのか。
「どう自分を評価してくださったのかを聞くことができて、自信にもつながりましたし、これからのイメージがつきやすくなりました」
−プロ野球のスタートをどうイメージするか。
「華やかな場所ではありますが、もちろん厳しさだったり、難しい部分も出てくると思う。まずは１軍出場を目指して頑張りたい」
−関西のイメージは。
「祖父母が兵庫に住んでいて、明石焼が一番おいしいイメージがあります」
−関西で行きたい場所は。
「阪神が優勝が決まりそうな時に盛り上がってる場所。梅田っていうんでしたっけ？そういう場所に行ってみたい」