充実感と、安堵（あんど）が入り交じった表情だった。祝福されているかのような快晴。巨人から育成5位指名を受けたオイシックス・知念は、ハードオフ新潟での練習後に取材に応じ「なるべく早く1軍の舞台で活躍して、元気、勇気、感謝を返していけたら」と思いを込めた。

沖縄出身で底抜けに明るい男も、常に指名を目標としていたドラフトの話題になると顔つきが変わった。イースタン・リーグ参加1年目の昨季は首位打者を獲得しながら指名漏れ。今季は安定した数字は残しながらも、インパクトのある成績は残せなかった。シーズン途中から半ば諦めの雰囲気。ドラフト直前も「手応えはないです…」と語っていた。

それでも縁がつないだ。唯一、調査書が届いていた巨人が最後の育成5位で指名。伝統ある球団の一員となる25歳は「最後の最後で拾ってくれた。なんとか巨人の力になりたい」と力を込める。

泥くさく、ハツラツとしたプレーは新潟のファンに愛された。「巨人でも愛される選手になりたい」と知念。感謝の思いを胸に、まずは支配下登録を目指す。 （大島 享也）

≪阪神5位・能登 早くも甲子園での登板イメージ≫今季イースタン・リーグで12勝、102奪三振など投手4冠が評価されて阪神から5位指名を受けた能登は「いろんな人からメッセージをもらって、本当に指名されたんだなっていう気持ち」と笑顔。即戦力の期待も背負う右腕は「阪神はファンの方も熱狂的で刺激的。その圧に押されないようにしたい」と早くも甲子園での登板をイメージした。

≪中日育成1位・牧野「ゆっくりしている時間はない」支配下登録目指す≫中日から育成1位指名を受けた最速153キロ左腕・牧野は「来年で27歳。ゆっくりしている時間はない。支配下の競争に勝っていきたい」と気を引き締めた。