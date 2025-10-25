パリ五輪女子レスリング76キログラム級金メダリストの鏡優翔（24）が24日に放送されたTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（後8・55）に出演。後輩たちが「怖い」と感じる瞬間を明かした。

令和の日本人が抱える心のモヤモヤを再現コント化する番組で、この日のテーマは「気づいて欲しい女VSわかっていない男SP」。「平成上司が困惑 令和部下の一言」のVTRでプロジェクトリーダーを任された部下が商談で資料に記した見積もりと発注の数字にミスがあることを取引先から指摘された際、上司がすぐに謝罪して事なきを得たが、部下は「なんで勝手に謝るんですか?」などと訴えて納得していなかった。

このVTRに出演者からは「令和っぽい」「無茶苦茶やん」「あり得ない」と驚きの声があがった。鏡も「最近…後輩が結構強気に出てくるタイプが多いなと…」と切り出した。

練習場所として大学の練習場を使用しているが「（大学の）OBなんですけど一応。“使わせていただきます”って、小さくなってる」と気を遣っているとした。また、後輩からは「なんでここ使ってんの?」というような雰囲気を感じる時があるとして「後輩が怖い時がある」と明かした。