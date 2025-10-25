「東都大学野球２部、日大（降雨ノーゲーム）専大」（２４日、等々力球場）

阪神からドラフト２位指名を受けた谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２４日、東都大学野球２部リーグ・専大２回戦に「３番・二塁」で出場した。五回で降雨ノーゲームとなった中、ラストシーズンを悔いなくやり切ることを誓った。

昨夜はＬＩＮＥに３００件の祝福メッセージが届いた。ただ、「実感が湧かなかったのと、きょうで終わりたくないと、試合のことを考えて寝られなかったです」。１敗でこの試合を控えており、敗れれば大学野球は引退となるだけに、さまざまな思いを抱え“運命の日”を終えた。

１点を追った初回１死二塁の第１打席は、低めフォークに空振り三振。第２打席も三振に倒れ、指名後初実戦は悔しい結果に。「考えないようにしていたんですけど、やっぱり緊張しました。悪い癖が出たというか、打たないといけないと、ボール球に手を出してしまった」と反省した。

そんな中、サプライズがあった。試合前の整列で球審が合図すると、専大の中野主将が「指名おめでとうございます」と谷端に声をかけ、相手ナインが拍手。スタンドからも拍手が送られる温かい祝福に、うれしそうに笑みを浮かべた。

打席では「六甲おろし」と阪神のチャンステーマの合唱を送られ「もちろん勝ちたいんですけど、何事においても全力で戦っている姿を後輩たちに見せたい」と“虎の谷端”。最後まで全力を尽くし、プロの世界へ進む。

◆谷端 将伍（たにはた・しょうご）２００４年３月１７日生まれ、２１歳。石川県白山市出身。１７８センチ、８０キロ。右投げ右打ち。東明小１年から松任ブルーウイングスで野球を始め、星稜中では軟式野球部に所属。星稜では２年秋からベンチ入り。日大では１年春にデビューし、３年時は春秋連続で首位打者。今夏の日米大学選手権で大学日本代表を経験。１部での通算成績は打率・２８３、６本塁打、２８打点。５０メートル走６秒２、遠投１１５メートル。