¡¡ËÜÆü¤ÏÅìµþ¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹S¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£Êë¤ì¤Îºå¿ÀJF¤Ø¤Î½ÅÍ×¤ÊÁ°¾¥Àï¤Ï¾¯Æ¬¿ô¤Ê¤¬¤é¼ÂÎÏÀÜ¶á¤Î¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø¿ô1°Ì¤ÏÆ±ÅÀ¡Ê74¡Ë¤Ç2Æ¬¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢µ÷Î¥·Ð¸³¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡ý¤Ï¡Ê9¡Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¥Õ¥é¥¤¥È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Àï¤¬º£²ó¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç3¢ª1Ãå¡£ÆÃ¤Ë½éÀï¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤¬¼¡Àï¤Ç¿·³ã2ºÐS3Ãå¡£2ÃåÇÏ¤ÏÂ³¤¯Ì¤¾¡Íø¢ª¥µ¥Õ¥é¥ó¾Þ¤òÏ¢¾¡¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£2ÀïÌµÇÔ¤Î¡Ê8¡Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤Ï¥Þ¥¤¥ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Ê¬¤ò³ä¤ê°ú¤¤¤¿¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¤«¤é¡û¢¥¡ù¤È¢¤1ÈÖ¼ê¤Î4ÅÀ¤È¡¢¡û¢¥¡ù¥Ü¥Ã¥¯¥¹3ÅÀ¤Î·×7ÅÀ¡£
