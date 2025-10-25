ºå¿À¥É¥é£±Î©ÀÐ¡¡ÆüËÜ£Ó¡õ¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇÆüËÜ°ì¡¡µå»ù´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¸«¤Æ¡×¤Ë±þÅú
¡¡ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡áÁÏ²ÁÂç¡á¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¹»¤ÇÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¡¢ÅìÊÔÀ®¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢Èª»³Åý³ç¥¹¥«¥¦¥È¡¢µÈÌîÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é£²£µÆü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ö¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾Íè¤Î¼çË¤¸õÊä¡£¸×¤ÎÀï¤¤¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¡¢¼«¿È¤âÂç³ØºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£²£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£Î©ÀÐ¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤Ä¤á¤ë¡££²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï¹âÌÄ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£¤Þ¤Ç¤È¸«¤ë¿´¶¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ìÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ºå¿À¤Î»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²¦Æ»¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´°÷¤¬ÂÇÀþ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¶¯ÎÏ¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ë¤â´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤È¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°ÃÇ¥È¥Ä¥È¥Ã¥×£´£¸£´»Íµå¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÍèÇ¯°Ê¹ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç³ØºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¤Ä¤Ê¤°°Õ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£±·î£²Æü¤«¤é¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿²£ÉÍ»ÔÄ¹ÇÕ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ì¤ÐÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¡£ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤È¤·¤ÆÎ×¤àÀï¤¤¤Ø¸þ¤±¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê¥É¥é¥Õ¥È¤ò¡Ë°Õ¼±¤·¤Á¤ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ï½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Ê¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤«¤é¤Ï¡ÈÀèÇÚ¡É¤¿¤Á¤ÎÍ¦»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¡¢¼«¿È¤âºå¿À¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¢¡Î©ÀÐÀµ¹¡Ê¤¿¤Æ¤¤¤·¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£±·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡££²£±ºÐ¡£»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô½Ð¿È¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£·¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£ÆâÌî¼ê¡£²Ú±º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ç¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¹âÀî³Ø±à¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£¹âÀî³Ø±à¤Ç¤Ï£³Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÁÏ²ÁÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Âç³Ø£³Ç¯¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£Âç³Ø¸ø¼°ÀïÄÌ»»£±£¸ËÜÎÝÂÇ¡£