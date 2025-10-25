「スピードスケート・全日本距離別選手権」（２４日、エムウェーブ）

女子５００メートルが行われ、吉田雪乃（２２）＝寿広＝が３７秒５０で大会２連覇。高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は３８秒０１で２位だった。３０００メートルでは、堀川桃香（２２）＝富士急＝が４分６秒８８で優勝。高木は４分７秒１２で２位。佐藤綾乃（２８）＝ＡＮＡ＝が４分９秒３６で３位に入り、「チーム・ゴールド」が表彰台を独占した。

連覇を達成し、吉田はにっこりと笑った。３７秒５０で優勝。「レベルアップしているのは今までのレースも含めて感じていた。ひとつ目標には近づいてきたかなという滑りになってきたかな」と、表彰台の一番高い所で大きな手応えを得た。

滑り出しから好調だった。最初の１００メートルを１０秒４１の好タイムで通過すると「第１コーナーは良かった」とスピードを落とさず。「シーズンを通してひと安心なレースをできた。自信にもつながる」と振り返った。

五輪２大会連続金メダルの高木美帆と同じ８組でのレース。「ついに一緒に走れるんだという気持ちがあった」と緊張とも隣り合わせで滑った。結果は高木を寄せ付けず、０秒５１の大差で完勝。「一番に合わせている大会ではないので『勝ったな』という気持ちではない」としながらも「トップの選手とレースができるのは非常に恵まれている」と充実感たっぷりだった。

「この大会で終わりではない。一つの通過点として捉えたい。２月に向けて頑張りたい」と吉田。目標とするミラノ・コルティナ五輪を見据えた。