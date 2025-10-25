◆東都大学野球秋季リーグ戦最終週最終日 ▽青学大３―０亜大（２４日・神宮）

中日がドラフト１位で指名した青学大の中西聖輝（まさき）投手（２１）は、亜大戦に先発し１２奪三振完封。同校の６季連続１８度目の優勝に貢献した。

喜びを抑えきれなかった。９回２死。最後の力を振り絞り１４５キロの直球で見逃し三振を奪った中西は、くるりとセンター方向に体を向け、片膝をついて万歳した。専大、亜大に続き史上３校目の６連覇。「はじめは何もしないつもりだったのですが…。皆が僕に向かって来てくれる。ゼロで抑えての優勝はうれしかったし、特別な思いで皆を待ちました」。負ければＶ逸という決戦で快投。２度目の最高殊勲選手賞に輝いたエースの周りに歓喜の輪ができた。

苦難を乗り越えてつかんだ１８度目の優勝だ。右肘の炎症のため、第３、４週目の登板を回避。２７日ぶりの復帰先発となった２１日の亜大１回戦は、延長１０回にサヨナラ負けを喫した。「エースとして情けない試合。でも、僕が諦めたりしてしまうと、チームが終わってしまう」。安藤寧則監督（４８）が肘の状態を心配するなか「行かせてください」と志願してマウンドに上がった。

視察した中日・井上監督の期待に応える１２７球の完封劇。「１００点のピッチングではなかったのですが、よかったと思います」とはにかむと、ドラゴンズの一員になる日に思いをはせ「初めから戦力になることが目標です」と宣言した。

ドラフト１位という夢をかなえた翌日に最高のパフォーマンスを披露し、心の強さも示した。「僕たちは『アマチュア最強』と言いながらきたチーム。この試合に勝つということで、野球に集中できました」。智弁和歌山と青学大でともに全国制覇を経験し、リーグ戦の通算成績は１７勝３敗。出場が決まった明治神宮大会（１１月１４日開幕、神宮）でも有終の美を飾る。（浜木 俊介）

◇東都６連覇 １９３９年春から４１年秋の専大、２０１１年秋から１４年春の亜大に続き、史上３校目。

◆中西 聖輝（なかにし・まさき）２００３年１２月１８日、奈良・橿原市生まれ。２１歳。智弁和歌山では３年夏の甲子園でエースとして優勝に貢献。青学大では２年春にリーグ戦デビュー。３年時には「大学４冠」に貢献し、高校と大学で日本一に輝く。今春リーグ戦はＭＶＰ、最優秀投手、ベストナイン。１８２センチ、９２キロ。右投右打。