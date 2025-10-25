ロッテにドラフト１位指名された健大高崎・石垣元気投手（１８）が２４日、ドジャース・佐々木朗希投手（２３）がロッテ在籍時に背負った背番号「１７」を希望したことを明かした。

高崎市内の同校でサブロー監督（４９）らから指名あいさつを受けた最速１５８キロ右腕。背番号の話題になると包み隠さず口を開いた。「佐々木朗希投手の１７番を希望しました」。朗希と同様、将来的なメジャー挑戦も夢見ての要望だった。サブロー監督も「ふさわしいと思う。僕はいいと思う」と好印象。昨オフ、ドジャースに移籍後、１７番は空いており、球団は本人の希望を尊重する方針だ。

指揮官はドラフト当日に引いた“当たりくじ”に、自身の座右の銘である「克己」と書いて手渡した。「己に勝たないとうまくならない。なるべく早く１軍の戦力になってくれたら」と早期の活躍を期待した。

初めてサブロー監督と対面し「入団が楽しみになりました。実感がわいてきました。佐々木朗希投手のような世界でも戦っていける投手になりたい」と高校生らしい笑顔を見せた。目標とするタイトルは最多勝。２球団競合の剛腕が、幕張から世界に飛び出す準備を進める。（太田 和樹）