【GU】×【UNDERCOVER】スペシャルコレクション【UG】の新作をスタイリスト太田恵理さんがCheck

情報公開されるたび話題となる【GU（ジーユー】と【UNDERCOVER】によるスペシャルコレクションの【UG】。待望の新作が2025年10月24日（金）から発売！ ということで、スタイリストの太田恵理さんがチェック。おしゃれ心をくすぐるコーディネートは、参考になるものばかりです。

秋冬も高橋盾氏描き下ろしの柄やこだわりのデザインが目白押し

【UG】は、“YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を”がブランドメッセージの【GU】と、デザイナー・高橋盾氏率いる【UNDERCOVER】のチームによるスペシャルなコレクション。“Silent/Noise”をコンセプトに、【UNDERCOVER】チームがデザイン、フィッティング、キービジュアル制作など、すべての工程に携わっています。ラックにかかった秋冬の新作を見ながら「高橋氏自ら描き下ろしたレオパード柄や、架空のハンバーガーショップ“ノイズバーガーショップ”のグラフィックアイテム、セットアップなどが気になります！」と太田さん。では、早速コーディネートを披露してもらいましょう！

ヒット確実！ カバーオールとツイストパンツのセットアップ

【UG】カバーオールジャケット UNDERCOVER各\5,990、ツイストパンツ UNDERCOVER各\3,990

シンプルなネイビーと、ウォッシュをかけたヴィンテージ風デニムで展開しているカバーオールジャケットとツイストパンツはヒットの予感。

「単品使いもしやすそうですが、やっぱりセットアップで着たいですね」

【UG】カバーオールジャケット UNDERCOVER（Mサイズ着用）\5,990、ツイストパンツ UNDERCOVER（XS着用）\3,990、ヘビーウェイトスウェットプルオーバー UNDERCOVER 2 （Sサイズ着用）\2,990、ヘビーフランネルシャツ UNDERCOVER\3,990 ※太田さんの身長：159㎝



「オーバーサイズで着るのが気分なので、カバーオールジャケットはMサイズに。ツイストパンツはジャストサイズを選んで、少しメリハリをつけました」

上下とも、おしゃれ心を満たしてくれるこだわりが満載。

「立体裁断でシームがツイストしたパンツは、動きやすくて脚もきれいに魅せてくれます」

【UG】ツイストパンツ UNDERCOVER（XS着用）\3,990

さりげないクラッシュで、こなれ感が絶妙！

【UG】ツイストパンツ UNDERCOVER（XS着用）\3,990

カバーオールジャケットのドロップショルダー部分は、縫い代が表に出ているような遊びが効いたデザインに。

【UG】カバーオールジャケット UNDERCOVER（Mサイズ着用）\5,990

衿がブラウンのコーデュロイ素材で切り替えられているのもおしゃれ。

【UG】カバーオールジャケット UNDERCOVER（Mサイズ着用）\5,990、ヘビーウェイトスウェットプルオーバー UNDERCOVER 2 （Sサイズ着用）\2,990

中に合わせたヘビーウェイトスウェットプルオーバーは、高橋盾氏が描き下ろしたオリジナルキャラクター“ノイズフライズ”をプリント。

「【UNDERCOVER】ならではのグラフィックが、アクセント役にぴったりです」

メンズっぽいこなれたシルエットが楽しめるユーティリティパンツ

【UG】ユーティリティパンツ UNDERCOVER 各\3,990

「ボリュームのあるこなれたシルエットなので、ボーダーTシャツを袖口からちら見せさせたロゴプリントのスウェットを合わせるだけでサマになります」

【UG】ユーティリティパンツ UNDERCOVER（XSサイズ着用） \3,990、ヘビーウェイトスウェットプルオーバー UNDERCOVER 1 （Sサイズ着用）\2,990、ジップポケットボーダーT(長袖) UNDERCOVER（Sサイズ着用）\2,990 ※太田さんの身長：159㎝

「大きめのファスナー付きポケットが、程よいアクセントになってくれます」

【UG】ユーティリティパンツ UNDERCOVER（XSサイズ着用） \3,990

ハリのある素材でルーズな感じが、メンズっぽい要素。

【UG】ユーティリティパンツ UNDERCOVER（XSサイズ着用） \3,990

裾のドローコードを絞ってはいていますが、絞らないとワイドストレートシルエットに。

【UG】ユーティリティパンツ UNDERCOVER（XSサイズ着用） \3,990

ふわふわシャギーが心地いい旬なレオパード柄カーディガン

【UG】シャギークルーネックカーディガン UNDERCOVER 各\3,990

「トレンドのレオパード柄をデザイナーさん自ら手がけられたということで、このコレクションだけの特別感が漂います。一番上のボタンだけ色を変えていたり、首元や袖口、裾のラインデザインでブルゾンライクに仕上がっているところにも惹かれました」

【UG】シャギークルーネックカーディガン UNDERCOVER（Sサイズ着用） \3,990

バックスタイルには、コンセプトの“Silent/Noise”がデザインされていて、後ろ姿も抜かりなく洒落ています。

【UG】シャギークルーネックカーディガン UNDERCOVER（Sサイズ着用）\3,990

太田さんは、ブラックをチョイスしてモノトーンでコーディネート。

【UG】シャギークルーネックカーディガン UNDERCOVER（Sサイズ着用） \3,990、ジップポケットボーダーT(長袖) UNDERCOVER \2,990（Sサイズ着用）、チノフレアパンツ UNDERCOVER +X（XSサイズ着用） ※オンラインストア及び一部店舗のみ販売 \3,990. ※太田さんの身長：159㎝

「落ち着いたレオパード柄なので、ボーダーTシャツを中に着て柄 × 柄ミックスに。パンツは、フレアシルエットとセンタープレスで脚長効果大です！」

コーディネートの主役にも脇役にもなる小物類が充実

これまでも、バッグやソックスなどの小物も人気でしたが、今季もコーディネートのカギになるアイテムばかり。チェック柄やロゴを配したソックスとストールは、目を引くデザインでインパクト大。

【UG】左：ハイソックス UNDERCOVER +X、ハイソックス(柄) UNDERCOVER +X ※オンラインストア及び一部店舗のみ販売 各\590、右：ストール UNDERCOVER +X ※オンラインストア及び一部店舗のみ販売 各\3,990

バッグは2種。最小限の荷物が入る小さなショルダーバッグは、外ポケットが4つも。オリジナルのレオパード＆ロゴ柄の裏地も注目すべきポイントに。もうひとつはトートバッグで、高橋盾氏描きおろしのオリジナルグラフィックと”Silent Noise”ロゴの刺しゅうでコーディネートの主役になるデザイン。A４サイズの書類が入るちょうどいい大きさも◎。

【UG】左：ショルダーバッグ UNDERCOVER［縦20×横(底)15.5×マチ4cm］ 各\2,290、右：トートバッグ UNDERCOVER +X（オンラインストア及び一部店舗にて販売） 各\3,990

ふわっとやわらかいフェザーヤーンのビーニーは、置いてあるとスクエアフォルムですが……。

【UG】ニットキャップ UNDERCOVER \1,290

かぶると、動物の耳みたいになってかわいい！

【UG】ニットキャップ UNDERCOVER \1,290

日常使いはもちろん、ハロウィンパーティーでも映えそうです。

ユニセックスでデザインされているのでメンズっぽい雰囲気のものが多いですが、女性も欲しくなるものがたくさん！ ぜひオンラインストアや店舗でチェックしてみて。

●太田恵理 Eri Ota

福田麻琴氏に師事後、2025年1月にスタイリストとして独立。WEB「BAILA」、「mi-mollet」のほか、著名人のスタイリングなどで活躍中。自身が手がけているハンドメイドブランド【EMMN】では、モダンなスマホストラップやアクセサリーが人気。

