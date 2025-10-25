ワールドシリーズ前日にメディア対応

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、各選手が報道陣の質問に答えた。大谷翔平投手のもとには現役で活躍するスラッガーも突撃。「踏みつぶされそうになったよ」と驚きの喧騒を振り返っている。

ブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センター内で行われた恒例のメディアデー。大谷の周りには日米カナダなど各国の報道陣が集結した。その中でひと際目立つ巨体が、ロイヤルズで今季32本塁打113打点をマークしたビニー・パスカンティーノ内野手。残念ながらチームはプレーオフ進出を逃したが、今回はMLB公式のWS特派員として現地から情報発信を担うことになった。

2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にイタリア代表として出場したパスカンティーノは、日本戦で大谷と対戦し、102マイル（約164.1キロ）の速球に空振り三振。さらに今年6月28日（同29日）にレギュラーシーズンで対戦した際にも、大谷のMLB自己最速の101.7マイル（約163.6キロ）に詰まらされ、併殺打に倒れていた。

取材前に自身のXを更新したパスカンティーノは、「ここにいられてワクワクしてるよ！ 今日はメディアデーだから、選手に聞きたいことがある人は教えて。自分の個人的な質問は1つに抑えようと思っている。それはショウヘイになんで特に俺に対してそんなに速い球を投げるのか聞くことだ」と意気込み、実際に大谷に直撃質問するところがMLB公式Xの映像に収められていた。

一仕事終えたパスカンティーノは改めて「OK、俺は彼に聞くことができた」と投稿。「全メディアに踏みつぶされかけたが、実現できた。いまのところなんて日だろう。メディアデーはガチ」と続けた。身長190センチ、111キロの巨体の持ち主も圧倒されるほどの喧騒だったようだ。



（THE ANSWER編集部）