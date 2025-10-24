欧州車に負けないスムーズなエンジンがいい！トヨタ クラウン【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「トヨタ クラウン」。イベント当日は雨だったため、「クジラ」の愛称がついた4代目クラウンS60型といったモデルは参加していませんでしたが、クラウン愛に満ちたコアなファンが集結しました。
それではクラウンオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：A.S
年齢：30代
車両名：トヨタ クラウン
年式：2006年式
型式：GXS12
主な使用シーン：通勤
所有歴：6ヶ月（2024年時点）
総走行距離：110,000km
年間走行距離：5,000km（予定）
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「ヨーロッパサルーンが好きで、ジャガーやローバーなどをこれまでに所有してきました。しかし整備性の良さ、扱いやすさ、費用などを理由に国産セダンに乗り換えました。石原軍団の影響もありますね……」
愛車に乗っていて一番楽しい瞬間は？
「直列6気筒の滑らかさと整備性の良さ」
カスタムのきっかけは？
「カスタムはしないですが、当たり前のことを当たり前に整備してストレスなく乗れることを心がけています」
カスタムの方向性は？
「予備整備に重点を置いています」
お気に入りのポイント
外装関係
「東京トヨペットならではのスモークなしの仕様」
内装関係
「スーパーデラックスならではの無機質なつるんとしたシート素材」
足回り
「FRならではの取り回し、ハンドル操作、基本的な動力性能を備え、リアは固定軸ながらも乗り心地もわりかし良好です」
エンジン関連
「1Ｇ FE エンジンはシルキーシックスと言われるヨーロッパ車にも負けないスムーズさがあります！」
周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？
素性がわかりにくい仕様なこともあり「タクシー？」、「警備車両？」と言われたこともあります。
次に変えたいポイント
「オリジナルを維持するのが基本です。ダッシュボードの傷やヤレをリペアすることぐらいに控えようと思います」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
