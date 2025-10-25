「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第２日」（２４日、マスターズＧＣ＝パー７２）

３アンダー、１０位からスタートした岩井明愛（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝が５バーディー、ボギーなしの６７で回って通算８アンダーとし２位に浮上。首位は２日続けて６６とスコアをまとめ、通算１２アンダーとした佐久間朱莉。岩井明と同スコアに新人の中村心らが並んだ。渋野日向子は７２と伸ばせず、通算１アンダー、２９位だった。

魅せるゴルフの中に、しっかりと自制を効かせ岩井明が昨年２位の悔しさを晴らすチャンスをつかんだ。

３番パー４で２打目をピン下１メートルにつけるバーディーを奪い、進撃を開始。五つのバーディーのうち、四つまでが２メートル以内というショットには「気持ちいいショットが昨日より多かったですね」と満足感を漂わせた。

ハワイ、韓国と日本とを行き来するスケジュールで、開幕２日前は「ぐったりしてクラブを握りませんでした」と話していたが、水曜日には「元気」と回復。言葉どおり予選ラウンドでバーディーを量産した。

このところ、プレーに向けての意気込みに「ガシガシ」というワードを多用する岩井明。「『ガツガツ』だと行き過ぎちゃう。『ガシガシ』だとピンに絡むイメージなんです」と、冷静さを保ちながら、アグレッシブなゴルフを貫くキーワードにしている。

８番パー５では残り２３０ヤードの２打目に“直ドラ”を披露。この日はグリーンを捉えられなかったが「次（の直ドラ挑戦時）に喜んでもらえたら」と、アグレッシブであり続ける。

残り２日は「いい位置。楽しみです。ただただ一日を楽しめれば結果はついてくる」と、通算７勝目へ向け“ガシガシ”歩を進める。