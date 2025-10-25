「ＳＶリーグ男子、大阪Ｂ３−１サントリー」（２４日、ジーライオンアリーナ神戸）

２季目を迎えたバレーボール大同生命ＳＶリーグの男子がジーライオンアリーナ神戸で開幕し、初代王者のサントリーは１−３で昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂに敗れた。新主将の高橋藍（２４）を中心に第１セットを２５−２３で奪ったが、そこから３セット連続で失った。今シーズンは１０チームがリーグ戦で各４４試合を戦い、６位までがプレーオフに進む。

サントリーは逆転負けで黒星スタートとなった。今季から主将を務める日本代表アウトサイドヒッター高橋藍はフル出場も、勝利に導くことはできなかった。「勝てなかった悔しさはあるが、チームとしていい部分もある。明日勝つことが大切だし、明日もチームが成長できるようにしたい」とリベンジを誓った。

昨季覇者として、相手のマークも厳しくなった。それでもコースを狙った頭脳的なスパイクでポイントを稼ぐなどけん引した。

場外の雑音は気にしなかった。２１日に「週刊文春」で２人の女性との交際を報じられ、２３日にはＳＮＳで「この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」と謝罪。開幕直前の騒動に直面したが、試合では冷静にプレーした。

アウェーながら多くのサントリーファンが来場し、サーブを打つ場面では「ラン」コールも響いた。新主将として「チームが１００％実力を出せる環境をつくるのが役割」とうなずいた。主将像を模索しながら精神的な成長にもつなげていく。