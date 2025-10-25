「トロントに来ている日本の報道陣は109人」大谷翔平のWS前日会見狂騒曲 カナダ発のルポから伝わる異様な熱気
ワールドシリーズ前日会見で多くのメディアに囲まれる大谷翔平(C)Getty Images
ドジャースは現地時間10月24日からブルージェイズとのワールドシリーズを戦う。同23日は敵地トロントで前日会見が実施され、大谷翔平も登場。約20分の間、ひっきりなしに報道陣の輪が広がっていた。
【動画】大谷翔平のインタビューを後方から聞くゲレーロJr.をチェック
カナダのスポーツ専門メディア『Sportsnet.ca』は「大谷翔平がワールドシリーズに比類なきスター性をもたらす」と題した記事を掲載。会見の熱気を、現場ルポとして臨場感たっぷりに伝えている。
書き出しから「空にはいくつもの自撮り棒が伸び、カメラがスーパースターに向けられていた。テレビカメラを持つ人の中には、よく見ようと台の上に立つ者もいた。すると突然、“ドン”という音が響いた。一人のメディア関係者が、狭い箱の上から落ちてしまったのだ」と細かい様子を記した。続けて「誰もが一目見ようと殺到していた、その中心にいたのはショウヘイ・オオタニだった」と強調した。
「木曜午後、ドジャースの取材対応が始まり報道陣がスペースに入ると、真っ先に60人ほどが31歳の日本人スターのもとへ一直線に走った。先を争うように走る者、近づけずに諦める者、ぶつかっては「ごめん」と謝りながら前へ進む者──。大谷がいる間、その群れが薄まることはなかった」
記事では「MLBによると、このワールドシリーズ取材のためにトロントに来ている日本の報道陣は109人」と具体的な数字を示し、「きっと、あそこにいるのがショウヘイだ」「彼にとっては、これが普通なんだ」という同僚のアレックス・コールの談話を添えた。
ブルージェイズは地区シリーズでヤンキース、ア・リーグ優勝決定シリーズでマリナーズを下してきた。それでも、ジョン・シュナイダー監督は大谷を「別次元の存在」と位置づけ、「アーロン・ジャッジやカル・ローリーへの敬意はあるが、彼は野球の常識を超えている」。3本塁打＆10奪三振をやってのけたナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を引き合いに出して、その凄みを表現した。
大谷は会見で「ブルージェイズは今一番勢いのある才能に満ちたチーム。だから、最初の2戦で勝って勢いを止め、ロサンゼルスに戻ることが僕たちの仕事」と通訳を介して語ったと、『Sportsnet.ca』は報じている。
記事では、大谷がブルペン投球後、珍しく屋外で打撃練習をして、「ムーンショット」を連発した様子を描写。最後は「オオタニの打撃フォームを真似してる」というブルージェイズのデービス・シュナイダーの「彼は素晴らしい選手だけど、同じ人間さ。最終的には僕と同じようにズボンを履くだけだよ」というコメントを引用し、こう締めくくった。
「とはいえ、ワールドシリーズ前夜の彼の周囲にできた人だかりを見れば、とても“普通の人間”とは思えなかった」
[文/構成:ココカラネクスト編集部]