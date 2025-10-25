WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¡°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡Ö°ú¤Â³¤Àº¿Ê¡×¡¡¶Í»³¾È»Ë¤ËÂ³¤¥°¥ë¡¼¥×2¿ÍÌÜ
¡¡WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë¤¬24Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¤¬¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿À»³¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤ËÃÑ¤¸¤ÌÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£·î12¡¢13Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇ°´ê¤À¤Ã¤¿½é¤Î¼çºÅÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ÖWESSION¡¡FESTIVAL¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¤ÎÈ¯É½¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ä¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¡¢ºî»ìºî¶Ê¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡STARTO¡¡ENTERTAINMENT¼Ò¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ÈÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤â·ëº§¡£´ØÀ¾½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ëº§¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ¿À»³¡¡ÃÒÍÎ¡Ê¤«¤ß¤ä¤Þ¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£V6¤ËÆ´¤ì¡¢04Ç¯2·î¤Ë´ØÀ¾¥ì¥Ã¥¹¥óÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ½ê¡£14Ç¯4·î¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·ì±Õ·¿A¡£