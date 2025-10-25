◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人３―７中日（２４日・アイビー）

巨人の萩尾匡也外野手（２４）が２４日、激しさを増す外野のレギュラー奪取への決意を示した。みやざきフェニックス・リーグの中日戦（アイビー）に途中出場。６回無死一塁、直球狙いの中で左腕・三浦のチェンジアップに反応して左翼へ２ランを運んだ。巨人はドラフト会議で、中大・皆川を４位指名。走攻守そろう強力なライバルが増え、「（巨人は）良い選手がどんどん入ってくる。やることをやって、自分の力を阿部さんに見てもらうしかない」と気合を入れた。

逆襲への準備を、着々と進めていく。３年目の今季はプロ入り最少となる９試合出場にとどまり、８月からは左太ももの肉離れで約１か月半実戦から離れた。それでも、今季序盤にファーム調整中だった坂本の助言で始めた増量は順調に進み、現在は約６キロ増えて９４キロに。スイングスピードや打球速度も向上し、この日は肉離れから復帰後の初アーチも飛び出した。力強さを増した打撃に「逆方向への安打が強くなってきた。継続してやりたい」と手応えを深めている。

今オフ、岡本がポスティングシステムを利用してメジャーへ挑戦することを発表。長打力のある右打者の台頭は、チームの課題でもある。「リチャードさんもいますし、そこは本当に競争になってくる。負けないように頑張りたい」。勝負の４年目へ―。募る危機感が、萩尾を突き動かしている。（小島 和之）