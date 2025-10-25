阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石が、一夜明けた24日、東京都内の同大学で竹内孝行球団副本部長らから指名あいさつを受けた。約30分の面談を終え、立石は「自分をどう評価してくださったかしっかり聞けて、少し自信になりました」と晴れやかな表情を見せた。

今年の大学No・1スラッガーで、東京新大学リーグでは2年春に3冠王。素顔は柔和な人柄で、3学年上の巨人・門脇にも「（大学時代）お食事にも付き合ってもらって、お世話になっている」という。後輩でも話しかけやすい愛されキャラだ。創価大・佐藤康弘監督は「周りが止めるほど練習する真面目さもありながら、愛される人柄」と話す。頼れる強打者でありながら、成績におごらず優しい性格のチームリーダー。立石の周りには人が自然と集まった。

「森下さんだったり、優しい方が多いと球団の方から聞いた。なので流れに身を任せます」。年上の選手が多い環境となるが、持ち前のキャラクターで、阪神でもすぐ溶け込めそうだ。

ドラフト会議では、藤川監督が壇上で「タイガースに入ったつもりで（日本シリーズを）見てほしい」と宿題を出した。「とにかく四球を取れる。全員が打線の起点になっている印象」と既に予習も済ませている立石。実力でもいち早く虎に溶け込むべく、頂上決戦に熱視線を送る。 （松本 航亮）