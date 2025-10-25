「SMBC日本シリーズ2025」は、きょう25日、みずほペイペイドームで開幕する。セ・リーグ覇者の阪神は、佐藤輝明内野手（26）が24日、同球場での前日練習のフリー打撃で、16スイング中4本の柵越え。テラス席を越えてスタンドまで届かせる豪快弾を連発した。常に平常心を強調してきた4番が、ソフトバンクとの頂上決戦を前に、気持ちの高ぶりを吐露。2年ぶりの日本一へ、燃える男のバットで先勝を期す。

敵地で行われた前日練習は、午後5時前に始まった。ウオーミングアップでじんわり汗をかき、投内連係とシートノックを終えた佐藤輝が打撃ケージに入る。高々と舞った4番の砲弾は、次々と右翼席へ消えた。走塁練習を終え、ベンチ裏に引き揚げたのは午後6時30分ごろ。24時間後に迫った決戦を前に、セ界の本塁打キングが強烈なデモンストレーションとともに最終調整を終えた。

「（状態は）いいんじゃないですか」。短い言葉に手応えがにじむ。いつも通りのメンタルで臨むか、との問いには「それは無理でしょう」。頂上決戦ならではの気持ちの高ぶり。「それも楽しみながらやれればな、と思います」と言った。

日本シリーズを懸けたクライマックスシリーズ（CS）も、掛布雅之以来、球団生え抜き40年ぶりの「40本塁打＆100打点」を目指した「10・2」のレギュラーシーズン最終戦も、常に「いつも通り」の平常心を貫いてきた背番号8が、珍しく高揚感をあらわにした。23年以来、自身2度目の大舞台。オリックスと刀を交えた前回は、7試合で打率・148（計27打数4安打）、1打点。本塁打はなかった。胸には熱い逆襲の思いが宿る。

「まだそんなにイメージというか、データもそこまで見ていないので、しっかり（宿舎に）帰って見て、やりたいなと思います」

第1戦でぶつかるのは有原航平。今季、2年連続3度目の最多勝に輝いた難敵だ。佐藤輝にとって初対決のステージは、“庭”とも言えるみずほペイペイドーム。21年の阪神入団後は、オープン戦も含めた13試合で打率・370（計46打数17安打）、4本塁打、7打点と無双。好相性を味方につけ、先攻の敵地で4番のバットが先制パンチを食らわせる。

「（みずほペイペイドームは）やったことがあるので、しっかりグラウンドを確認しながら練習できました」

99年3月生まれの輝明少年が4歳だった03年、15歳だった14年。合わせて0勝7敗と一度も博多の地で勝てずにタイガースは散った。南海時代の64年も含め、ホークスには過去3度の日本シリーズで全て敗れている。4度目の正直へ――。先人たちの無念を晴らすべく、26歳の主砲が頂点への行進を先導する。 （八木 勇磨）

○…佐藤輝（神）はこれまで交流戦のソフトバンク戦通算15試合で打率・264、2本塁打、5打点。甲子園での9試合、打率・303、2本塁打、5打点に対して、みずほペイペイドームでは6試合で打率・200、打点なしだが、オープン戦の同球場では過去7試合で打率・500、4本塁打、7打点の数字を残している。

▽23年日本シリーズの佐藤輝 オリックスとの全7戦に先発出場して27打数4安打の打率.148。打点は第1戦9回、内野ゴロの間の1点のみで適時打はなかった。第1戦は5回無死からの初球二盗で好機を広げ、4点先制の足がかりに。一方で、三振が第4戦、第7戦の3打席連続を含む12個と目立ち、当初5番だった打順は第4戦から6番、第7戦は7番に変更された。