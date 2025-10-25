“球児マインド”で先陣のマウンドに上がる。きょう25日の第1戦の先発を託された阪神・村上が口にしたのは「楽しむ」というフレーズ。程よい緊張感と、胸躍る気持ちを前面に腕を振るつもりだ。

「楽しみというのがある。ペイペイ（ドーム）で練習させてもらって気持ちも入っている。明日（25日）が楽しみ」

この日は敵地のマウンドの感触を確かめるなど、万全の準備を整えて本番を迎える。日本シリーズという特別な舞台を前にしての「楽しむ」の真意。右腕は「シーズンとはまた違った感じ。シーズン中は負けられないというか勝ち負け、優勝も懸かってしんどい試合もあった。今回は日本一になるのが楽しみだなと思っていきたい」と力強くうなずいた。

藤川監督もCSファイナルステージを前に「荒々しく楽しめ」と号令。指揮官の考えも吸収して、日本一への道のりを楽しむつもりでいる。

「初戦を取れれば楽になると思うし、相手の本拠地なので1勝でもできれば甲子園でも楽になる」。23年のオリックスとの日本シリーズでも初陣を任されて7回2安打無失点の快投で相手エース・山本（ドジャース）との投げ合いを制した。

チームの勝利への貢献を大前提に、背番号41は頂上決戦を楽しむ。 （遠藤 礼）