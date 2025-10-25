阪神・藤川監督は断言した。「ビジターですから。自分たちにとって最も得意とするところですから」と。日本シリーズ開幕を前日に控えた公式記者会見で、高らかにそう訴えた。

3月28日の開幕戦。敵地で迎えた広島戦の前日にも、ナインに「球場に入った時から勝負を仕掛けろ」とメッセージを送った。そこで勝利したことが今季の“ビジター無双”の始まり。最終的に、12球団トップの敵地勝率・638を誇った。平成以降では、球団で最も高い数字になった。過去の日本シリーズで阪神が福岡で0勝7敗というデータは、今のチームには関係ない。

先攻で始まる。これが「立ち向かいやすい。ぶつかっていけるので」と気持ちを後押しすると分析する。だからこそ、初回の攻撃がカギを握る。佐藤輝、森下、大山の他にキーマンとして「近本、中野」の名前を挙げた。チームは先制すれば65勝24敗1分けで勝率・730。いきなり得点を奪えば、勝利の確率がぐんと高まるのだ。

「躍動する選手が増えますよ。（CSの）ファイナルステージは、（キーマンは）森下と佐藤輝と言いましたけど、どんどん火がついていく選手が増えますから。見ておいてください」

会見に先立って行われた監督会議では、小久保監督と終始柔らかい表情で記念撮影をした。同じ名球会のメンバーで旧知の仲である敵将を「戦略家」と表現するのは、その手腕を知っているからに他ならない。

「（小久保監督が）ファーム監督時代、足をどんどん使う戦略が多かったのを、2年前から報告を受けていました。僕もニュースキャスターとして小久保監督にもインタビューをしていますから」

ソフトバンクのことは全て頭に入っていると言わんばかりの不敵な発言。監督として臨む初の日本シリーズは、先手必勝で勢いを付ける。（倉世古 洋平）

○…阪神は今季ビジターゲームで4月に8連勝、6、7月に10連勝を記録するなど、72試合で12球団トップの勝率.638（44勝25敗3分け）をマーク。ホームゲームの勝率.586（41勝29敗1分け）を上回った。チーム歴代でもフランチャイズ制が導入された52年の勝率.678（40勝19敗1分け）に次ぐ2番目の数字になった。

○…今季のビジター勝率2位はソフトバンクの.606（43勝28敗1分け）。阪神は今季ソフトバンクとみずほペイペイドームでの対戦はなく、過去日本シリーズで戦った同球場の7試合（03年（4）、14年（3））は全敗。