ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「アンジュルム」の前リーダー・上國料萌衣（かみこくりょう・もえ＝26）が24日、YouTubeチャンネル「Hello！留学チャンネル 〜Study Abroad〜」を更新。

留学先であるニュージーランドから、自身の26歳の誕生日に合わせて留学生活の報告をスタートさせた。

上國料は「かみこ」の愛称で人気を集め、今年6月18日に横浜アリーナで開催されたコンサートを最後にハロー！プロジェクトとアンジュルムを卒業。卒業後は語学学習のために海外に留学するとしていた。

動画に登場した上國料は「どんな動画になるのか。編集の仕方も手探りの状態なので…」と話し、「そんな私は、ニュージーランドに来ています！」と留学先が南半球のニュージーランドであることを明かした。

既に滞在して1カ月ほどが過ぎたといい「まだ全然、やっとちょっと（英語が）聞き取れるようになってきたぐらい。（英語を）また基礎からちょっとずつやっています」。

さらに「こっちに来て1カ月で（体重が）3キロぐらい太りました。髪もばっさり切って」と報告した。

10月24日に誕生日を迎え「26歳も自分らしく、いろんなことに挑戦して、新しい体験いっぱいして、充実した1年になったらなと思います」と上國料。

今後も「またこのチャンネルを通して身近に感じてもらえたらうれしいです。また、これからよろしくお願いします」と、約3分半の動画を締めた。

動画ながら、ファンの前に元気な姿を見せるのは6月の卒業コンサート以来、約4カ月ぶり。ファンからは「本当に留学したんだぁぁぁ！と改めて実感しました。かみこの人生を心から応援しています」「あ〜〜〜〜恋しかったよ〜〜動いて喋って笑ってるかみこ！」「元気そうでなによりです」「楽しい留学生活を過ごせますように」など喜びのコメントが寄せられた。