劇団「突劇金魚」を主宰し大阪を拠点に活動する演出家で女優のサリngROCK（45）が東京に“突劇”だ。竹中直人（69）と生瀬勝久（65）による「竹生企画」の新作舞台「マイクロバスと安定」（11月8日開幕）に出演し、演劇の聖地である東京・本多劇場の舞台に初めて立つ。演出家（竹中）の下で一人芝居の稽古をする女優役。オファーが来た時の心境は「本多劇場なんや！」で「感慨深い」と目を細めた。

22歳で突劇金魚を旗揚げ。普段の活動は客席20〜30の劇場が多く、10倍以上の客席がある本多劇場の規模は初めて。公演は全国8カ所を回るが、劇団で地方を巡るのも初で「皆でご飯食べるのかな？」と想像も膨らむ。“初尽くし”に「これまでのご褒美かな」とかみしめた。「東京で売れたいなどの色気を出さずに皆で納得できる演劇を続けてきた」と胸を張った。

2023年には「BAD LANDS バッド・ランズ」で映画に初出演し、毎日映画コンクールのスポニチグランプリ新人賞を受賞。それまで10年近くは裏方がメインだったが「芝居って楽しい」と改めて実感した中で、今作への参加が決定。他の演出家から本格的に指導を受けることも「新鮮で全てが勉強」。大阪から乗り込む初の聖地でさらなる成長を見せる。（山内 健司）