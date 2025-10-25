¡ÚF1¡ÛÍèµ¨¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍÎÏ¤Ê18ºÐ¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É6ÈÖ¼ê¡¡8ÈÖ¼ê¤Î³ÑÅÄÍµµ£¾å²ó¤ë¡¡¥á¥¥·¥³GP¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô
¡¡¡þF1Âè20Àï¥á¥¥·¥³GP¡¡¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô1²óÌÜ¡Ê2025Ç¯10·î24Æü¡¡¥á¥¥·¥³»Ô¡¡¥¨¥ë¥Þ¥Î¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ4.304¥¥í¡Ë
¡¡º£µ¨Âè20Àï¥á¥¥·¥³GP¤¬³«Ëë¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô1²óÌÜ¡ÊFP1¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°ÀïÊÆ¹ñGP¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï1Ê¬19ÉÃ090¤Ç8ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬1Ê¬18ÉÃ380¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡µ¬Äê¤Ë¤è¤êº£µ¨¤Ï¥Þ¥·¥ó1Âæ¤Ë¤Ä¤Ç¯2²ó¡¢GP½Ð¾ì2²ó°Ê²¼¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¾è¤»¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢FP1¤Ë¤Ï9¿Í¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬½Ð¾ì¡£¸½ºßF2»²ÀïÃæ¤Î¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤ê¡¢Æ±¤¸¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄ¤ò0.093ÉÃ¾å²ó¤ë1Ê¬18ÉÃ997¤Ç¥ë¡¼¥¡¼ºÇ¹â½ç°Ì¤Î6ÈÖ¼ê¤È·òÆ®¤·¤¿¡£
¡¡18ºÐ¤Î¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÏÍèµ¨¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç¤ÎF1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ÑÅÄ¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤È¤â¤ËÍèµ¨¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥·¡¼¥È¤òÁè¤¦Î©¾ì¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜGP¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óGP¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óGP¤ËÂ³¤º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿²ÏÎ¼¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç1Ê¬20ÉÃ073¤Î16ÈÖ¼ê¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¡¢ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô½Ð¾ì¤Î´äº´ÊâÌ´¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç1Ê¬20ÉÃ153¤Î17ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô1²óÌÜ½ç°Ì
(£±)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£²)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£³)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(£´)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£µ)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(£¶)¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£·)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(£¸)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£¹)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(10)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(11)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(12)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(13)¥ª¥ï¡¼¥É¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(14)¥Ù¥¹¥Æ¥£¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(15)¥¢¥í¡¼¥ó¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(16)Ê¿²ÏÎ¼¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(17)´äº´ÊâÌ´¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(18)¥Ö¥é¥¦¥Ë¥ó¥°¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(19)¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(20)¥Õ¥©¥³¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë