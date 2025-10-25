EXILE TAKAHIRO、共演者の美肌絶賛も“気まずくなった”理由 6年ぶり織田信長役に意気込み「信長万博みたいな感じで」【仮面の忍者 赤影】
【モデルプレス＝2025/10/25】EXILE TAKAHIROがこのほど、都内で開催されたテレビ朝日系『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜深夜0時10分〜0時40分※一部地域を除く）囲み取材会に、主演の佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）、共演の木村慧人（FANTASTICS）、加藤諒とともに出席。共演者の美肌を絶賛した。
【写真】TAKAHIROが美肌を絶賛した共演者
この日、赤影が仕える織田信長役として本作への出演が解禁となったEXILE TAKAHIROは、東映撮影所のジムを利用しているそうで「（ジムにいる時間が）楽屋にいる時間より長いです」とアピール。「やっぱり織田信長はすごく背中で語る存在でもあるので、広背筋をしっかりと鍛えていきたい」と力を込めると、「話が重なるたびにどんどん背中が大きくなっていきます」と笑いを誘った。
本作で6年ぶりの芝居に挑んだというTAKAHIROだが、「本当に縁があると言ったら烏滸がましいんですけど、6年前にも信長役を務めさせていただいた」と以前の芝居でも織田信長を演じたことを回顧。「今回も織田信長として生きることができて、きっとまた6年後に織田信長を、“信長万博”みたいな感じで6年越しにやっていこうかな（笑）」と3度の織田信長役への意欲を見せた。
赤い仮面がトレードマークの忍者・赤影（佐藤）と行動を共にする青影役の木村は、体作りについて聞かれ「クランクインしてからも今もずっとジムに通っている」と告白。「やっぱりアクションをするので、体を常に動かしておくと、やっぱり体の温まり方だったりとかも変わってくると思って。自分も良くしていきたいので、筋トレというのは隠さずやっています」とコメント。
さらに、TAKAHIROの印象を聞かれると「僕、TAKAHIROさんとちゃんとお話をする機会ってあんまなかったんですけど、『赤影』を通して、ご飯にも行かせていただきましたし、話す機会が増えて、より憧れが強くなった」と回答。TAKAHIROは「今回、密にコミュニケーションが取れて。ただ、まだちょっと緊張してくれているのかなというのが、この間、『本当に肌綺麗だね』ってお肌を褒めたんですけど、『鼻ですか』って言われて。気まずかったので、『そう、鼻も綺麗』って言って。まだ歯車が（合わない）」と木村との会話を振り返った。
なお、フォトセッションには、赤影たちの最初の敵となる怪獣・千年蟇（せんねんがま）も駆けつけた。
本作は、テレビ朝日×東映がタッグを組んで送る新たな【ヒーロー時代劇】。横山光輝が1966年から1967年にかけて「週刊少年サンデー」に連載していた忍者漫画を原作に実写化し、1967年から1年にわたって放送されていた『仮面の忍者 赤影』が、原作発表から約60年を経て、令和の【ヒーロー時代劇】として新たに生まれ変わる。（modelpress編集部）
◆TAKAHIRO、"6年ぶり"織田信長役に意気込み

◆TAKAHIRO、美肌を絶賛した共演者



◆佐藤大樹主演「仮面の忍者 赤影」

