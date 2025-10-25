阪神左投手は鷹の左打者に要注意！２０１４年以来、１１年ぶりの対決となる阪神とソフトバンクの日本シリーズが２５日に開幕する。今季の鷹打線は、柳田悠岐外野手（３７）や今季打率・３０４で首位打者の牧原大成内野手（３３）ら左の好打者ぞろい。しかも、左右投手別成績では左投手を“カモ”にするバッターが並んでおり、阪神左腕投手陣へデイリースポーツ評論家・中田良弘氏（６６）は封じる手だてとして“インコース攻め”をポイントに挙げた。

一般的には左ＶＳ左、右ＶＳ右なら投手有利とされる。ただ、今季のソフトバンクに、それは当てはまりにくい。左バッターの多い鷹打線。牧原大、柳町、近藤、柳田、周東、栗原、川瀬、中村の８選手を見れば牧原大、柳町、柳田、周東、川瀬の５選手は右投手より左投手の方が高打率だ。

５選手の今季左右投手別成績は、牧原大が対左・３０６（対右・３０３）。さらに柳町＝対左・３２２（対右・２７６）、柳田＝対左・３１８（対右・２７５）、周東＝対左・２９９（対右・２８０）、川瀬＝対左・２６７（対右・２６２）となっている。

こういった事象を踏まえ、中田氏は「左投手でも右打者の方が投げやすいタイプがいる。左打者の内角を突けず外角を狙い打たれることも頭によぎって」と投手目線からの見解を示す。長打警戒で左打者の内角球比率が低い左投手の場合、打者からすればマークするコースなどを減らせ優位に働くこともある。

今シリーズは左対左がカギを握るかもしれない。中田氏は「阪神左投手は内角を突けるか。しかもボールでは意味がない。インコースでストライクを取った上で外角で決めるなら打者に踏み込ませないことができるか」と鷹の左打者封じへのポイントを挙げる。

６月２１日のソフトバンク戦では、大竹が１２球団勝利達成といった好材料も。主な阪神左腕の今季左打者被打率は、大竹＝・２２４（対右・２４７）。そして高橋＝・１９６（対右・２５７）。リリーフ陣は及川＝・１２２（対右・１９３）、岩崎＝・２１７（対右・２８７）で新人・伊原も・２００（対右・２５３）。「（今シーズンでの）坂本のリードが大きかった。コースや球種を続けたり、散らばしたりが巧み」と中田氏。頂上決戦が始まる。

◆ソフトバンクの今季チームの左右投手別打率は対左投手・２５８、対右投手・２５６。昨季の対左・２５１（対右・２６５）から向上している。また対左投手に限れば牧原大、柳町、柳田、周東、川瀬が昨季より打率を上げた。

昨年の日本シリーズ第４戦で７回無失点に抑えられたＤｅＮＡの助っ人左腕・ケイを今季６月１３日の交流戦で攻略。元々、右打者より左打者の被打率が高いケイに対し、ソフトバンクの左打者が２０打数８安打の打率４割、４打点を挙げる攻撃を見せた。