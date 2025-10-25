２５日の日本シリーズ第１戦・ソフトバンク戦（ペイペイ）に先発する阪神の村上頌樹投手（２７）は２４日、“３度目の開幕投手”としての覚悟を示した。「他にいい投手がいる中で選んでもらえたので、しっかり勝ちに導ける投球をしたい」。シーズンでもＣＳでも先陣を任された男は、やる気に満ちあふれていた。

ソフトバンクには交流戦で８回１失点と好投した。ただ、その時は柳田も近藤も山川もいなかった。「戦った選手も対戦していない選手もいる。足の速い打者もいるし、長打がある打者もいるので、丁寧に投げるのが一番」。持ち味の制球力で低めに投げ切ることが勝利への近道。テーマを自分に言い聞かせた。

ホークスとの日本シリーズは、ペイペイドームで７戦全敗と敵地で勝てていない。短期決戦は初戦の重要度が増す。２年前の関西ダービーも村上が初戦でオリックス・山本（現ドジャース）に投げ勝ち、頂点に立つことができた。「初戦を取れれば楽になると思うし、相手の本拠地で１勝でもできれば甲子園でも楽になる」。虎のエースとして勢いをつけたい。

相手の有原は１４勝でパ・リーグの最多勝。村上も同じ勝ち星でセ・リーグの最多勝を獲得した。リーグを代表する右腕同士の投げ合い。先に点を与えたくない。「最初（開幕戦）で勝って、最後も勝って終わりたい。良かった（と思える）１年にしたいので、日本一になって終わりたい」。セの王者の力を見せつける。