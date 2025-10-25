◆東都大学野球秋季リーグ戦最終週最終日 ▽東洋大２―０中大（２４日・神宮）

巨人からドラフト４位指名を受けた中大の皆川岳飛（みなかわ・がくと）外野手（２２）が２４日、東都大学リーグの東洋大戦で、史上２５人目となるリーグ通算１００安打を達成した。「１番・右翼」で先発出場。初回先頭で右中間へ二塁打を放つと、５回２死で投手強襲の内野安打で記録に到達した。指名翌日の大学ラストゲームで成し遂げる勝負強さを発揮。打率４割４分７厘で同リーグの首位打者にも輝いた。

一塁を駆け抜けた中大・皆川は喜びをかみしめるように両手を握った。大学最後の公式戦でリーグ通算１００安打到達。快挙を祝福するベンチとスタンドのチームメートの姿が目に入り、万感の思いがこみ上げる。わき立つ「皆川」コールに腕を突き上げて応えた。

「自分の実力だけでは達成できなかった。みんながつないでくれて、監督が試合に使ってくれたことで達成できたので感謝したい。達成したことは今後の野球人生につながる第一歩です」

重圧に負けなかった。１００安打まで残り２本で迎えたリーグ最終戦。指名翌日でより注目も高まる状況だったが動じない。「プロでも打率や本数記録に迫られながら試合をすることは多いので、こういう大学の試合で簡単に決めよう、と」。初回先頭で右中間フェンス直撃の二塁打を放ち、王手をかけて臨んだ３打席目の５回２死。１ボールから直球を捉え、投手強襲の内野安打で決めた。同リーグでの１００安打以上は２５人目で、中大では亀井（現・巨人打撃コーチ）以来２１年ぶり。しかもラストゲームで成し遂げた。今秋のリーグ戦は打率４割４分７厘で首位打者も獲得。屈指の猛者が集う“戦国東都”での最後のシーズンを圧巻の成績で締めた。

ネット裏で視察した担当の巨人・円谷スカウトの顔もほころんだ。「こういう時に決めるのはやっぱり勝負強いよ。スナイパー（狙撃手）だね」と、一振りで仕留める精度や大一番での集中力を絶賛。さらに左打ちの外野手として走攻守で高い能力を持つ皆川の将来像として、巨人の丸、高橋由伸氏、中大のＯＢでもある亀井打撃コーチの名前を挙げ、「そうなってくれたらうれしいし、超えてほしい」と期待を込めた。

指名後に皆川のスマホに届いたメッセージは５０件以上。「全部返しました」と律義な性格をのぞかせた。記念球は応援に来た両親にプレゼントするという親孝行な２２歳の目標は１年目からのレギュラー奪取。試合後は目を潤ませながら「ここがゴールではなくてスタートだと思って一から鍛え直す」と見据えた。勲章を手にした皆川が新たな舞台に飛び込む。（宮内 孝太）

◆東都１００安打は２５人目 中大・皆川が通算１００安打。東都大学リーグで通算１００安打以上は２５人目。中大では０４年秋の駒大１回戦で達成した亀井義行以来、２１年ぶり７人目。皆川は試合前まで９８安打。１００安打にあと２本で最終戦を迎え、記録達成。４年秋の最終試合で１００安打達成は８２年秋・広瀬哲朗（駒大→本田技研→日本ハム）、９６年秋・今岡誠（東洋大→阪神）、０２年秋・村田修一（日大→横浜）に次ぎ、皆川が４人目。過去３人は、最終戦前まで９９安打（１００安打にあと１本）。最終戦に２安打で達成は皆川が初（村田は達成後に３安打。その試合で計４安打）。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。東都大学リーグの中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。今秋は１１試合に出場して打率４割４分７厘、９打点。リーグ戦通算９７試合出場、打率２割９分７厘、３本塁打、３７打点。遠投１２０メートルで、高校時代には投手で１４７キロを計測。５０メートル６秒２。１８２センチ、８８キロ。右投左打。