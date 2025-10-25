ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊米消費者物価指数（CPI）（9月）21:30
結果 0.3％
予想 0.4％ 前回 0.4％（前月比）
結果 3.0％
予想 3.1％ 前回 2.9％（前年比）
結果 0.2％
予想 0.3％ 前回 0.3％（コア・前月比）
結果 3.0％
予想 3.1％ 前回 3.1％（コア・前年比）
＊米製造業PMI（10月・速報）22:45
結果 52.2
予想 52.0 前回 52.0
＊米非製造業PMI（10月・速報）22:45
結果 55.2
予想 53.5 前回 54.2
＊米コンポジットPMI（10月・速報）22:45
結果 54.8
予想 53.5 前回 53.9
＊ミシガン大消費者信頼感指数（10月・確報値）23:00
結果 53.6
予想 54.5 速報 55.0
※発言・ニュース
＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・今後の報告でさらなるインフレ抑制が予想される。
・関税がインフレを引き起こしている証拠はない。
・カナダとの交渉は友好的とは言い難い。
・政府閉鎖は週ごとにＧＤＰを０．１％押し下げる可能性。
・中国の行動の一部には「不満」。
・中国との関係は最近やや融和傾向にある。
・関税問題で最高裁がわれわれの立場を支持すると確信。
・インフレ数値は「素晴らしい」。
・１１月１日までに中国との貿易合意が成立するか問われ「様子を見よう」と返答。
