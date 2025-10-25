※経済指標
＊米消費者物価指数（CPI）（9月）21:30
結果　0.3％
予想　0.4％　前回　0.4％（前月比）
結果　3.0％
予想　3.1％　前回　2.9％（前年比）
結果　0.2％
予想　0.3％　前回　0.3％（コア・前月比）
結果　3.0％
予想　3.1％　前回　3.1％（コア・前年比）

＊米製造業PMI（10月・速報）22:45
結果　52.2
予想　52.0　前回　52.0

＊米非製造業PMI（10月・速報）22:45
結果　55.2
予想　53.5　前回　54.2

＊米コンポジットPMI（10月・速報）22:45
結果　54.8
予想　53.5　前回　53.9

＊ミシガン大消費者信頼感指数（10月・確報値）23:00
結果　53.6
予想　54.5　速報　55.0

※発言・ニュース
＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・今後の報告でさらなるインフレ抑制が予想される。
・関税がインフレを引き起こしている証拠はない。
・カナダとの交渉は友好的とは言い難い。
・政府閉鎖は週ごとにＧＤＰを０．１％押し下げる可能性。
・中国の行動の一部には「不満」。
・中国との関係は最近やや融和傾向にある。
・関税問題で最高裁がわれわれの立場を支持すると確信。
・インフレ数値は「素晴らしい」。
・１１月１日までに中国との貿易合意が成立するか問われ「様子を見よう」と返答。