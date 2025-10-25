※経済指標

＊米消費者物価指数（CPI）（9月）21:30

結果 0.3％

予想 0.4％ 前回 0.4％（前月比）

結果 3.0％

予想 3.1％ 前回 2.9％（前年比）

結果 0.2％

予想 0.3％ 前回 0.3％（コア・前月比）

結果 3.0％

予想 3.1％ 前回 3.1％（コア・前年比）



＊米製造業PMI（10月・速報）22:45

結果 52.2

予想 52.0 前回 52.0



＊米非製造業PMI（10月・速報）22:45

結果 55.2

予想 53.5 前回 54.2



＊米コンポジットPMI（10月・速報）22:45

結果 54.8

予想 53.5 前回 53.9



＊ミシガン大消費者信頼感指数（10月・確報値）23:00

結果 53.6

予想 54.5 速報 55.0



※発言・ニュース

＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・今後の報告でさらなるインフレ抑制が予想される。

・関税がインフレを引き起こしている証拠はない。

・カナダとの交渉は友好的とは言い難い。

・政府閉鎖は週ごとにＧＤＰを０．１％押し下げる可能性。

・中国の行動の一部には「不満」。

・中国との関係は最近やや融和傾向にある。

・関税問題で最高裁がわれわれの立場を支持すると確信。

・インフレ数値は「素晴らしい」。

・１１月１日までに中国との貿易合意が成立するか問われ「様子を見よう」と返答。

