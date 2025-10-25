巨人から２３日のドラフト会議で単独１位指名を受けた鷺宮製作所・竹丸和幸投手（２３）が２４日、東京・新宿区内の同本社で吉村禎章編成本部長（６２）らから指名あいさつを受け、巨人の新左腕エースを目指すことを誓った。

＊ ＊ ＊

竹丸は勝負所で三振が取れる投手だ。左投手は右打者の内角にクロスファイアが有効とされるが、外角でも勝負できる球威、コントロール、球種があるのが大きい。基本は直球とチェンジアップだろう。１５０キロを超える球速は申し分ないし、それを軸にスライダー、落ちる球が生きてくる。この即戦力投手を一本釣りできたのは大きいよね。

身長は１７９センチでプロでは高くはないが、コントロールもいい。投げ方を見るとタイプ的には工藤公康（西武など）のようになって成長してくれればと思う。もちろん先発で使うだろうけど、中に入れても活躍できる使い勝手のいい選手に見える。

社会人出身で、一発勝負の重圧を経験しているのも強みで、マウンドに表れている。まだ２３歳だけど、追い込まれた状況でも冷静で集中力がある。（スポーツ報知評論家・高木 豊）