◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前９時１４分開始予定）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

いよいよ２年連続ワールドシリーズ制覇への戦いがスタートする。前日２３日（同２４日）の全体練習ではフリー打撃を行って３３スイングで１４本が柵越え。推定飛距離１５０メートルの特大弾を５階席まで運ぶなど好調ぶりを見せ「自分たちのチームに対して、自信もあるし、チームが絆というかそういうものにみんな自信を持っていると思うので、それを試合の中で表現できればいいと思います」と気合を入れていた。

今季のポストシーズンはレッズとのワイルドカードシリーズで初戦に２本塁打。地区シリーズのフィリーズ戦からは打撃の調子を落としていたが、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦では、９試合ぶりの本塁打を放つと一気に３発の大暴れで、シリーズＭＶＰにも輝いた。

昨季もヤンキースを４勝１敗で破ってワールドチャンピオンをつかんだが、第２戦で左肩を脱臼した影響で第３戦以降は強行出場。本来の力を出せなかったとあって「本当の意味ですべてを味わったわけではないので、そこも含めて今年また新たな経験。楽しみにしている」と意気込んでいた。

３２年ぶりのワールドシリーズ進出となったブルージェイズは、２２歳新人右腕のイエサベージが先発。９月１５日（同１６日）にメジャーデビューしたばかりで、レギュラーシーズン、ポストシーズンで各３試合しか登板がない新星だ。大谷は初対戦へ「投げ方を含めて独特ではある。それをどういう風に自分の中で見えるのかなと言うのが一番」と警戒し、イエサベージも大谷との対戦を「彼はスベシャルプレーヤーだ。彼は投打両方でダメージを与えることができる」と心待ちにしていた。

２８日（同２９日）の第４戦では先発登板も予定されている大谷。ポストシーズンではここまで投手としては２試合に登板して２勝無敗、防御率２・２５。１２イニングを投げて１９三振を奪っている。打者としては全１０試合にフル出場し、４１打数９安打の打率２割２分ながら、５本塁打、９打点をマークしている。