落ち着いた口調にも、闘志がみなぎっていた。阪神の森下翔太外野手（２５）が２４日、２５日の日本シリーズ初戦で対戦するソフトバンク・有原を撃破することを誓った。

「あんまり対戦経験がないので、難しいというか、なかなか簡単には打てないと思いますけど。最終的に１点多く勝ってればいい。ヒットだけじゃないので、自分の役割に徹していきたい」

相手先発の有原とはプロ入り後、公式戦での対戦はない。今季最多勝を獲得した右腕に対し警戒したいのが内角へのツーシームだ。１６日の日本ハムとのＣＳファイナルＳ第２戦でもレイエス、マルティネス、郡司らの右打者にツーシームで内角攻めをしていた。

森下は「正直立ってみないと分からないですけど」と話した上で、「多く投げてるってことは自信のあるボールだと思う」と警戒。「そこの対応は自然にしないといけないかなと思っています」と攻略を意気込んだ。

日本シリーズは１年目に経験済みだが、相手も違えばまた状況も変わってくる。「やっぱり強い、日本シリーズに慣れてるチームだと思うんで。多分落ち着いてプレーもしてくると思う」と推測。だからこそ、「会場の雰囲気にのまれずに、自分たちらしいプレーをできたら」とアウェーでも堂々と戦う。２３年の日本シリーズでは７打点の活躍も見せた。「犠牲フライでも１打点ですし。進塁打でもランナーを進めることができれば、後ろに回すこともできる」と形は気にせず、１点をもぎ取る執念を見せたい。

２３日にはうれしい出来事もあった。同じトレーニングジムに通っている立石がドラフト１位で阪神に指名され、あこがれの存在として挙げたのが森下の名前。それを聞き、森下も「一緒に１軍の舞台で活躍することを２人で目指していけたら」と笑顔で呼応した。

みずほペイペイドームでの前日練習で最終調整を終えると、「明日になったら日本シリーズできるってワクワクがくると思うので、それを楽しみたい」と心待ちにした。敵地でもチームを引っ張り、まずは初戦を取りにいく。