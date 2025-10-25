ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝が２４日、川崎市内の同大施設で青木ＧＭ特別補佐らから指名あいさつを受けた。ライバルとして阪神の同１位・立石の名前を出し「プロに入ってからは、必ず立石だけには負けない」と闘争心を燃やした。

大学入学前に「大学生で世代ナンバーワンの選手になりたい」と目標を掲げたが、「結果的にはそこまでいけなかった」と悔しげだ。

今秋ドラフトで目玉選手となった立石は、同学年で同じ右投げ右打ちの内野手。プロでは同一リーグで戦う。大学日本代表では同僚でもあり、「彼のプレーをすごいなと思った。次はトップの代表でまた一緒にプレーできたら」と目を輝かせる。１１月か１２月には立石と一緒に練習する約束もしているという。

強打と勝負強さが売りの未来の主砲候補は「大学の時から、ずっと打点にこだわってやっていた。打点王を取れるように頑張りたい」。ライバルの存在も刺激にして、プロ生活をスタートさせる。

◆松下 歩叶（まつした・あゆと）２００３年４月１４日生まれ、２２歳。神奈川県南足柄市出身。１８１センチ、８７キロ。右投げ右打ち。内野手。南足柄小１年時から狩野エンゼルスで野球を始め、６年時はベイスターズジュニアでプレー。南足柄中では静岡裾野リトルシニアに所属。桐蔭学園では１年春からベンチ入り。法大では２年秋にリーグ戦初出場。２年秋から３季連続でベストナインを獲得。５０メートル走６秒２、遠投１１０メートル。