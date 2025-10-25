ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）がテレビ朝日系ドラマ「仮面の忍者 赤影」（２６日スタート。日曜、深夜０・１０）に織田信長役で出演することが２４日、分かった。このほど、主演のＥＸＩＬＥ／ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ兼任・佐藤大樹（３０）、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・木村慧人（２６）らと都内で取材に応じた。

映画「３人の信長」（１９年）以来２度目の信長役で、その時以来６年ぶりの俳優活動。ＴＡＫＡＨＩＲＯは「織田信長は背中で語る存在だったので広背筋を鍛えています。物理的にも大きくしたい」と笑わせつつ、縁ある役柄に意気込んだ。

東映京都撮影所の高倉健さんが寄贈したジムを使い倒しており、「高倉さんのポスターに見守られながらトレーニングをしている」と、名優の魂も注入し臨んでいる。

約１０年ぶりのドラマ共演となった後輩の佐藤から「改めてご一緒できるのはうれしい」と感謝され、木村からも「憧れが強くなった」と尊敬されており、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「このご時世に、地上波で時代劇ができるのは本当にありがたいこと。一丸となって作っていく」と力を込めた。