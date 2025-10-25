令和の“伝説の特撮ドラマ”『仮面の忍者 赤影』、ベールに包まれていた織田信長役はEXILE TAKAHIRO！

10月26日（日）スタート、横山光輝が手がけた忍者漫画を実写化した伝説の特撮時代劇（1967年）が三池崇史監督×佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって再び実写ドラマ化される『仮面の忍者 赤影』。

赤影役の佐藤をはじめ、赤影とともに“影”で暗躍するバディ・青影に扮するFANTASTICSの木村慧人、赤影と青影の良き兄貴分・白影を演じる加藤諒が登場して囲み取材会を実施。

さらに、これまでベールに包まれていた天下人・織田信長役に、佐藤＆木村の事務所の大先輩にあたるEXILE TAKAHIROが発表された。

【映像】120秒PR

「いよいよ始まる『仮面の忍者 赤影』の魅力をタップリと伝えられたらと思います！」と座長・佐藤があいさつをすると、「演じる青影の魅力を伝えていきたい！」（木村）、「長い間撮影をしていますが、僕も放送を楽しみにしています！」（加藤）とそれぞれアピール。

そして、今回が初お披露目となったTAKAHIROは「話してはいけない内容がたくさんあり…それを確認すればするほど、話しそうになります（笑）」と会場の笑いを誘い、キャスト陣の緊張を解いた。

◆三池監督は「実はチャーミング」

今回、総監督を務める三池崇史の印象を問われると、佐藤は「最初は怖い方なのかなという印象でしたが、実は明るくて、チャーミング。そのおかげで、笑いの絶えない現場になっています」と絶好調で撮影が進んでいることを明かす。

一方で木村は「三池さんは、とてもいい香りがするんです！」と暴露。加藤は「白影が大凧に乗るシーンで『もっと高く、高く』とニコニコしながら言うんです…たまに、ドSが発動されます（笑）」とほほ笑んだ。

また、忍者が題材だけに、ワイヤーアクションなどハードなアクションが要求される現場だが、佐藤は「ずっとジムに通っています。体を常に動かして、状態を良くしたくて欠かさず筋トレを続けています」と影の努力を語る。

一方で、TAKAHIROに関する、あるタレコミが…。それが現在、撮影が行われている京都・東映撮影所にある“高倉健が寄贈したジムを使い倒している”といったもの。

「楽屋にいる時間よりも長いです（笑）。たくさんの高倉さんのポスターに見守られながら、トレーニングをしています。織田信長は“背中で語る”存在。ですので、広背筋を中心に鍛えています」と語った。

話数を重ねるたびにTAKAHIROの背中が大きくなっていく様子も見どころだが、実は彼にとって織田信長役は映画『3人の信長』（2019年）に続く二度目。「6年ぶりにこうしてまた演じさせていただくことになりました」と強い縁を感じている様子だった。

◆TAKAHIROから佐藤に不満が!?

座長を務める佐藤にとって、事務所の大先輩でもあるTAKAHIROだが、今回の共演の感想を聞かれると「大好きなんです！」と告白。「現場がとても明るくなるんです。TAKAHIROさんは太陽のような存在」と笑顔に。

「僕が初めてゴールデンのドラマに出させていただいたのがTAKAHIROさんの主演作だったのですが、当時は付いていくのがやっとで、クランクアップの日に思わず泣いてしまったんです。あらためて10年ほどたち、ご一緒させてもらえるのは、本当にうれしいです」と感慨深い様子。

しかし、TAKAHIROからは“ある不満”が…。「その割には、話しかけてくれないよね？ご飯にも行きましたが、僕から誘いましたし…（笑）」と恨み節？ 「そういうところも踏まえて、頼もしい座長です！」とフォローも欠かさない余裕を見せた。

◆4人が見どころを語る！

また、約60年前の『仮面の忍者 赤影』で青影が披露し子どもたちの間で大ブームとなった「だいじょーぶ♪」だが、今回その大役を担う木村は「令和に僕がやることによって、いろいろな世代の方に見ていただければと思い、心を込めてやっています。過去作を見て、僕なりにやり方をしっかりと研究しました」と期待を寄せる。

そんな青影の「だいじょーぶ♪」は第1話から登場。第1話を見た佐藤は「本当におもしろかったです！3回連続で見てしまいました（笑）。“三池マジック”が随所に散りばめられていて、まさに“令和の赤影”が誕生したんだとかみしめています」と胸を張る。

追随して加藤は「60年前の『赤影』にリスペクトする部分を残しながら、クスッとさせるところ、グッとくるところがあります」とうなずいた。

最後に見どころを聞かれると、「当時、『赤影』を見られていた世代の方も、若い世代の方も楽しめる作品になっていると思っています。キャラの個性が強く、毎話、予想ができない展開も待っていますので、飽きさせません。日本の皆さんのみならず、海外の皆さんにもこの『赤影』を届けられるように、魂を込めています！」と佐藤。

木村が「忍者ならではのアクションシーンや、会話劇に注目していただけるとうれしいです。学校や会社で話題にしてくださるような、皆さんの記憶に残るドラマにしていきたいです！」と語ると、加藤も「アクションシーンなど、みんなが泥まみれになりながら頑張りました。元気がもらえる作品だと思いますので、日曜日に見て、また月曜日から頑張ろうと思っていただけたら！」とコメント。

そしてTAKAHIROは「このご時世に、地上波で時代劇ができるというのは本当にありがたいことだと思っています。スタッフの皆さんと一丸となって作っている“覇気”をお届けできるようにしていきたいです。ぜひご家族で楽しんでください」と締めた。