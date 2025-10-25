

LINEでも相談できる手軽さがウリだった（写真：「退職代行モームリ」公式サイトより）

【写真】人気YouTube番組「令和の虎」にも出演していた、「モームリ」の運営会社社長

10月22日、退職代行サービス「退職代行モームリ」を巡り、警視庁が弁護士法違反の疑いで同サービスを運営する株式会社アルバトロス（東京都品川区）を家宅捜索した。対象は本社のほか、顧問弁護士が所属する弁護士事務所法人だ。

このサービスは、さまざまな事情で退職の意思を勤務先に伝えられない利用者に代わり、業者が意思を伝え、報酬を得るものだ。モームリのHPによると、累計4万件以上の退職を確定させた実績があるという。

だが、以前から東京弁護士会は「退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起」を行っていた。

捜索のきっかけは、モームリが退職関連の法律問題の交渉が必要になった利用者を提携弁護士に紹介し、紹介料（キックバック）を弁護士から受け取っていた疑いがあるためと見られる。

この捜索以降、退職代行を行う他の会社は「（自社は）法令に基づいた完全合法の退職代行サービスを行っている」と声明を発表している。

ショックを受ける人事担当者

社会保険労務士のキャリアが30年を超える大津章敬氏は、ここ数年、退職代行を行う会社についての相談をクライアント企業の人事担当者から受ける機会が増えている。

突然、退職代行の会社から電話が入り、社員の退職の意思が伝えられる。社員は、30代半ばまでの一般職（非管理職）が多い。人事担当者は電話を終えた直後に困惑しながら、大津氏に連絡してくるという。

「声を聞く限りでは、ひどくショックのようです。（退職代行に依頼した社員は）辞める意思をなぜ、直属上司に伝えないのか。双方の関係は日頃からどうなっていたのか、と嘆くケースが目立ちます」

大半は、退職の意思をその時点で受け入れるようだ。急なことに代替要員が見つからず、会社は混乱したり、急いで採用試験を行ったりする。

「本人と会社との間の信頼関係がなくなっていると思える以上、退職代行の会社からの連絡であろうとやむをえないと判断するケースが多いです。本来は上司に意思を伝え、就業規則に従い、引継ぎをしたうえで辞めるのが好ましい」



人気YouTube番組「令和の虎」に出演し、新サービスをアピールしていた同社代表の谷本慎二氏（写真：「退職代行モームリ」公式サイトより）

部下に意見や考えを言わせない空気

そのようなクライアント企業は、大企業やグループ会社、中堅や中小、ベンチャー、外資系など広範囲におよぶ。多いのは営業職や販売職など人手不足が顕著な職種ではあるが、大津氏は規模や職種よりも「退職代行会社に依頼した社員と上司との関係」に目を向ける。

「財務や人事労務が優良と見られる企業でも起きています。上司との関係もしくは配属部署や職場のあり方に何らかの問題があったと見るのが実態に近いのかもしれません。これらが良好ならば、一定の賃金を払ってまで退職代行会社に依頼はしないはずだからです」

大津氏が上司との関係で指摘した中で、筆者が最重要と思えたのは「上司が部下に意見や考えを言わせない空気をふだんから漂わせている可能性」だ。

たとえば、仕事の相談をしてもすぐには応じない。改善案を提案しようとも丁寧には検討しない。回答をすることもない。部下からすると近寄りがたい雰囲気を感じ、退職するか否かの相談ができない。仕方なく、代行会社に依頼する。

筆者がこれまで取材を通じて観察してきた1990年代から、管理職のあり方は大きく変わりつつある。特に、企業は総額人件費の管理を厳密に管理しようとしている点だ。

管理職数を適正規模にするために減らしたり、昇格基準を厳しくしたりしてきた。個々の管理職は一般職と同じくプレイヤーをしながら、マネジメントもする。仕事量が増えたために、部下への配慮や指導、育成、コミュニケーションが雑になり、パワハラに発展するケースもある。

「本人はこのような状況を踏まえ、人手が足りない中、退職を申し出ると強いしっぺ返しがくると察したのかもしれない。実際、時間的・精神的に余裕がない管理職や役員は少なくない。その中で苦しむ社員がいるとしたら、救済策の1つとしての退職代行ビジネスの必要性はあると思えなくもない。ただし、今回のような弁護士法をはじめ、法令違反の部分が仮にあるとするならばそこは当然認められない」

「モームリ」は何が問題だったのか

モームリはサービス開始当初は利用者からの依頼を受け、企業に「退職意思の通知代行」をしていた。だが、利用者の相談が次第に広くなる。未払い残業代の請求、パワハラ慰謝料の交渉、退職金の算定、有給休暇の消化交渉などだ。中には法律的な紛争解決もあったと思われる。

法律的な問題になりうると想定される場合は、利用者を顧問弁護士に紹介し、弁護士から紹介料を受け取っていた可能性がある。



サイト上では「※労働事件に強い弁護士をご紹介いたします」とうたっていた（写真：「退職代行モームリ」公式サイトより）

モームリ側はHPで「当社は（退職意思の）『通知』に徹しているため、違法性は一切ございません」と主張していたが、警視庁はこれを違法なあっせんの疑い（弁護士法72条）があると判断した模様だ。

弁護士法72条では、弁護士資格を持たない者が報酬を得て法律事務（法律相談、交渉、契約書作成など）を行うこと、またはそのために弁護士をあっせんすることを禁じている。

利用者保護の観点からも問題がある。弁護士の資格のない者（この場合は、モームリ）が法律事務を行っていたとすると、誤ったアドバイスをして利用者に不利益をもたらすリスクがあることだ。

「このあっせんは、社会保険労務士法でも禁止されています。たとえば私は、時折、顧問先や金融機関からその取引先等を紹介され、労務相談や人事コンサルティングをすることがあります。このとき、私が紹介者へ報酬（紹介料）を払うと、社労士法23条の2に抵触する。弁護士法で違法なあっせん（非弁提携）として禁止しているのも同じ趣旨で、社労士法の遵守を確保し、不正行為を防ぎ、利用者の保護と社労士制度の信頼性を維持するためと思われる」

利用者も「考え抜いた末の行動」？

今回の一件は、いずれ何らかの決着がつくであろう。違法な部分があるならば正さなければいけないが、これを機に退職代行サービスが消えるとは筆者には思えない。

なぜなら現在の採用は、圧倒的な売り手市場だからだ。少子化は激しいスピードで進み、新卒、中途双方でエントリー者が減っている。一部の企業はその争奪戦で厳しい結果となり、不本意な人材を採用するケースが増えてきた。離職率が高止まりの企業もある。

中途採用市場では「転職すると、賃金が上がる」といった声がよく聞かれ、安易な転職が増えるケースが増える可能性は否定できない。雇う側、雇われる側のミスマッチが生じやすくなっている構造は確実にある。

「モームリに限らず、このサービスの利用者は一時の感情による行動ではなく、考え抜いた末のものではないでしょうか。突然の退職は問題で、それにより困る人たちもいる。しかし、上司や職場にも問題はあったのかもしれません。未払い残業や退職時の有給の消化など権利意識は高まりつつある。ハラスメントを受けたと受け止め、リベンジ退職をする者もいる」

筆者が考えるに、1社への捜索だけでこのビジネスを論じるのは無理がある。違法性のある部分も含め、ここまで広く浸透するのはそれを支える多数の利用者がいるからだ。

“無責任”とも言える辞め方に怒る人もいるであろうが、企業と働き手のあり方を見つめ直すきっかけととらえられることも、また確かだ。

（吉田 典史 ： ジャーナリスト）