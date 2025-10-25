「監督は気に入っていないのか？」昨季MVPの日本代表MF、出番激減に地元メディアが困惑「納得がいかない」「舞台裏で何かあったのか」
田中碧が所属するリーズのダニエル・ファルケ監督は、アントン・シュタッハが指とろっ骨の負傷を抱えながらプレーしてきたことを明かした。
これを受け、専門サイト『MOT Leeds News』は10月23日、田中がスタメンに返り咲くことなく、指揮官がシュタッハの起用を続けたことを疑問視している。
昨季、田中はクラブのMVPに輝く活躍で、チャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献。今季も開幕から２試合連続で先発出場した。だが、負傷で翌節を欠場。以降は戦列に戻ってからも終盤からの途中出場が続いている。
MOT Leeds Newsは「リーズには選択肢がある。中盤だけではなく、ピッチ全体で、だ」と報じた。
「だが、昨季も指揮官は好む選手が燃え尽きたり、ケガをしたりするリスクを負ってまで、ローテーションをなぜか拒んだ。そして今季も変わっていない。良い状態なら、シュタッハは先発出場すべきだ。しかし、今回のことを考えれば、なぜファルケが完全にフィットしている選手よりケガをしている選手を起用してきたのか疑問だ」
同メディアは「それが続ければケガは悪化し、シーズンが終わったときにリーズが降格する大きな要因のひとつとなる可能性もある」と指摘している。
「昨季のタナカはチャンピオンシップで素晴らしかった。それに反論できる者はいないだろう。だが、今季の彼はプレミアリーグで189分間しかプレーしていない。シュタッハに関する情報を考えれば、見え方がより一層悪くなる」
「舞台裏で何かあったのか。それとも、シンプルにファルケがタナカを気に入っていないのか。納得がいかないことだ。昨季の役割を考えれば、彼が将来を疑問視するのは当然。ファルケは理由を示すべきときだ」
田中の起用時間が短くなったことに理由はあるのか。今後の起用法に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
