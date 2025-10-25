◇東都大学野球・最終週最終日 青学大3―0亜大（2025年10月24日 神宮）

青学大が3―0で亜大を下し、6季連続18度目の優勝を決めた。中日からドラフト1位で指名されたエース右腕・中西聖輝投手（4年）が12奪三振の8安打完封で大きく貢献し、最高殊勲選手（MVP）に選ばれた。6連覇は11年秋〜14年春の亜大以来史上3度目で、青学大は初めて。明治神宮大会（11月14日開幕）への出場権を獲得し、全日程が終了した。

歓喜の輪の中心は絶対的エースだった。中西は最後を見逃し三振で締め、両手を天高く突き上げた。マウンドに集まるチームメートを笑顔で迎えた。

「うれしかった。みんながバーッと来てくれるのを特別な思いで待っていた」

右肘炎症から回復して27日ぶりの登板だった21日の1回戦は斉藤と投げ合い、延長10回の末にサヨナラ負け。復帰即120球を投げ抜いても満足しなかった。「エースとして情けない試合。僕が諦めたらチームが終わってしまうと強く感じた」。中2日で再び127球を完投。9回に安藤寧則監督から「大丈夫か？ケガだけはしてほしくない」と心配されても「行かせてください」と志願した。

中日からドラフト1位で指名された運命の日から一夜明け、視察に訪れた井上監督＝写真＝に改めて即戦力の実力を示した。「中2日で、万全ではない中でたいしたもの」と絶賛され、1学年上の高橋宏、金丸とともに「チームYD（ヤング・ドラゴンズ）として、みんなで競争してほしい」と未来を託された。

3年春からフル回転し、6連覇のうち4季で貢献。離脱があった今秋は4試合の登板にとどまっても、3勝3完投で2季連続MVPに輝いた。4年間を見守ってくれた安藤監督とともに挑む最後の神宮大会には連覇が懸かる。「監督には感謝しかないし、申し訳ないシーズンになってしまった。日本一になって恩返しがしたい」。プロ入りの前にやるべきことが、まだある。（小林 伊織）

▼青学大・小田康一郎（DeNAドラフト1位。3打数無安打でも6連覇が決まり）負けたら終わりという試合が続いたが、最後勝ち切れて本当にうれしかった。