フリーアナウンサーの川田裕美（42）が24日に放送されたTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（後8・55）に出演。夫の家事について思っていることを明かした。

令和の日本人が抱える心のモヤモヤを再現コント化する番組で、この日のテーマは「気づいて欲しい女VSわかっていない男SP」。夫が「俺、家事やってます」アピールをする「妻がイラっ夫の家事」のVTRが流れた。

そのVTRでは夫が家事を手伝いに来ると、始める前に「洗濯おじさん」「窓拭きおじさん」と宣言していた。VTR後、川田は「うちは『報告おじさん』が家にいる」と、夫が「ゴミ出しといたからね」「掃除しといたからね」などと逐一報告してくるとした。

この報告に「“しといたからね”って言われたら“ありがとう”って言うしかない。でも、それは当たり前。毎日やってるから!こっちは…っていう。報告はいらんねん」と本音を吐き出した。

これにダイアン・津田篤宏が「何も言わんとやれっていうことですか?」と尋ねた。川田は「そうそう」とうなずき「そーっと何も言わず、私は毎日そーっと何も言わずやってるのに…」と伝えた。

津田は「かわいそう。褒めて欲しいんですよ」と夫の思いを代弁。だが、「あのちゃん」ことタレント・あのから「褒めてほしいけど、それを当たり前に毎日やってる側は褒められたいじゃないですか。こっちも」と世間の妻の思いをぶつけられ、「そっかぁ…」と言い返す言葉が見つからなかった。