「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２５日にみずほペイペイドームで開幕する。阪神・藤川球児監督（４５）は２４日、同球場で会見に出席し、レギュラーシーズン勝率・６３８を誇ったビジターでの戦いに自信を見せた。以下、主な一問一答。

（会見）

−ＣＳ３連勝から期間が空いたが、どのような意識で準備をしたか。

「常に同じですね。目の前にある目標をしっかりと見据えながら毎日準備をすると。その上で、ビジターゲームというのは、非常に乗り込むというのをワクワクするチームに仕上げてますから、本当にワクワクしかない。明日が待ち遠しいですね」

−選手には荒々しく。闘志を前面にむき出してほしいか。

「そうですね、ゲームが始まるまで、こちらがコントロールしてそのテンションを抑えていますから。開放するのはゲームがある４時間だと、選手たちに伝えて必ずやってますから。その４時間の最高潮、最高点が、明日から始まるわけで、ワクワクしかないです」

−ソフトバンクの印象は。

「まず交流戦で優勝されたこと、本当におめでとうございます、と。目の前の勝負には興味がありますけれど、結果には本当に興味がなくてですね。普段からやるべきことをしっかりやると、その中で、全力を尽くした時に得た結果が今日ですから」

（記者囲み取材）

−ビジターに強くなった要因は。

「相手のチームの投手が、ウチの打線に対して投げやすいと思わないでしょうね」

−それだけ打線の厚みが１年で増した。

「まあ、見てからですね。明日」